Телевизоры больше не нужны: самый маленький в мире 4К-проектор O2S Ultra удивил экспертов

Устройство выводит на экран яркое изображение диагональю 100 дюймов с расстояния всего 15 сантиметров.

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Производитель JMGO представил на выставке СES 2025 в Лас-Вегасе миниатюрный лазерный проектор O2S Ultra с разрешением 4К, который поможет сэкономить много места в комнате. Подробности и характеристики компания разместила на своем сайте.

Устройство размером с коробку для обуви (312 x 289,5 x 139 мм) может выводить 4K-изображения с диагональю 100 дюймов, находясь всего в 15 см от стены или экрана. И это не предел, ведь максимальный размер изображения составляет 180 дюймов, а проекционное отношение — 0,18:1.

Как уверяют разработчики, лазерный излучатель обеспечивает около 2500 люменов ISO яркости, а фирменная технология MALC 3.0 преодолевает традиционные компромиссы между яркостью, точностью цветопередачи и контрастностью, обеспечивая все три сразу. Проектор охватывает 110% цветовой гаммы BT.2020 и может похвастаться собственной контрастностью FOFO 1800:1.

Фото: JMGO

JMGO обещает легкую настройку изображения благодаря автоматической коррекции трапецеидальных искажений, автофокусировке и интеллектуальным функциям подгонки под экран. Аппарат поддерживает контент Dolby Vision и Google TV для потоковых сервисов, поэтому Netflix будет официально включен по умолчанию.

"O2S Ultra — это больше, чем просто лазерный проектор; это прорыв в переосмыслении домашних развлечений. Благодаря компактным размерам и передовым характеристикам мы решаем реальные проблемы для пользователей, которые ищут исключительное качество без ущерба для пространства", — сказал Форрест Ли, генеральный директор JMGO.

New Atlas предполагает, что проектор также имеет мощную звуковую панель, чтобы полноценно заменить телевизоры или домашние кинотеатры.

Известно, что O2S Ultra уже получил премию Red Dot Design Award, а судьи отметили, что он представляет собой "технически и эстетически совершенный продукт". Лазерный телевизор поступит в продажу по всему миру только в четвертом квартале 2025 года, тогда же обнародуют стоимость.

Ранее писали о лазерном проекторе Hisense PX3-Pro с функцией 3D. Он поступил в продажу в конце 2024 года и выделяется яркостью 3000 ANSI-люмен, благодаря которой можно смотреть фильмы и сериалы даже при солнечном освещении.