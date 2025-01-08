Телевізори більше не потрібні: найменший у світі 4К-проектор O2S Ultra здивував експертів

Пристрій виводить на екран яскраве зображення діагоналлю 100 дюймів з відстані всього 15 сантиметрів.

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Виробник JMGO представив на виставці СЕS 2025 у Лас-Вегасі мініатюрний лазерний проєктор O2S Ultra з роздільною здатністю 4К, який допоможе заощадити багато місця в кімнаті. Подробиці та характеристики компанія розмістила на своєму сайті.

Пристрій розміром із коробку для взуття (312 x 289,5 x 139 мм) може виводити 4K-зображення з діагоналлю 100 дюймів, перебуваючи лише за 15 см від стіни або екрана. І це не межа, адже максимальний розмір зображення становить 180 дюймів, а проекційне відношення — 0,18:1.

Як запевняють розробники, лазерний випромінювач забезпечує близько 2500 люменів ISO яскравості, а фірмова технологія MALC 3.0 долає традиційні компроміси між яскравістю, точністю передачі кольору і контрастністю, забезпечуючи всі три відразу. Проектор охоплює 110% колірної гами BT.2020 і може похвалитися власною контрастністю FOFO 1800:1.

Фото: JMGO

JMGO обіцяє легке налаштування зображення завдяки автоматичній корекції трапецеїдальних спотворень, автофокусуванню та інтелектуальним функціям підгонки під екран. Апарат підтримує контент Dolby Vision і Google TV для потокових сервісів, тому Netflix буде офіційно ввімкнено за замовчуванням.

"O2S Ultra — це більше, ніж просто лазерний проектор; це прорив у переосмисленні домашніх розваг. Завдяки компактним розмірам і передовим характеристикам ми вирішуємо реальні проблеми для користувачів, які шукають виняткову якість без шкоди для простору", — сказав Форрест Лі, генеральний директор JMGO.

New Atlas припускає, що проєктор також має потужну звукову панель, щоб повноцінно замінити телевізори або домашні кінотеатри.

Відомо, що O2S Ultra вже отримав премію Red Dot Design Award, а судді зазначили, що він являє собою "технічно й естетично досконалий продукт". Лазерний телевізор надійде в продаж по всьому світу тільки в четвертому кварталі 2025 року, тоді ж оприлюднять вартість.

Раніше писали про лазерний проєктор Hisense PX3-Pro з функцією 3D. Він надійшов у продаж наприкінці 2024 року і виділяється яскравістю 3000 ANSI-люмен, завдяки якій можна дивитися фільми і серіали навіть при сонячному освітленні.