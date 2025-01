Телевізори, ноутбуки, батареї: найкращі технології з найбільшої виставки CES 2025 (відео)

Переможці премії Best of CES мають новизну, вирішують серйозну проблему для споживачів або встановлюють новий рівень якості.

У Лас-Вегасі, США, з 7 до 11 січня проходить найбільша у світі Міжнародна виставка споживчої електроніки (СES) 2025, на якій багато виробників показали свої нові зразки техніки. Сайти CNET, ZDNET, PCMag, Mashable і Lifehacker вивчили експонати і назвали найкращі пристрої, нагородивши їх премією Best of CES.

Учасниками премії стали ті компанії, чий продукт або послуга представлені виставці CES 2025 і відповідають щонайменше одному з таких критеріїв:

мати переконливу нову концепцію або ідею;

вирішувати серйозну проблему споживачів;

бути новим або нести оновлення наявного продукту, яке встановлює нову планку продуктивності або якості.

Кандидатів представила редакція CNET Group, а фіналістів обрали голосуванням редакторів ЗМІ, які безпосередньо побували на виставці CES 2025.

Найкращий ШІ: Nvidia Cosmos

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг назвав Cosmos "першою у світі моделлю заснування світу", відсутньою ланкою, яка допоможе розширити можливості роботів і автономних транспортних засобів. На думку експертів, ця платформа ШІ забезпечить появу на CES нових винаходів у найближчі роки.

Роботам потрібна величезна кількість даних для навчання, щоб вони приносили більше користі. Cosmos може моделювати ці дані за допомогою ШІ, беручи цифрові моделі доріг, заводів, будинків та інших фізичних просторів і перетворюючи їх на симуляції, які новатори можуть використовувати для створення роботів майбутнього.

Технологія, найімовірніше, працюватиме набагато краще з чипами Nvidia, проте компанія має намір оприлюднити вихідний код Cosmos і зробити його доступним кожному на Github, судячи зі слів Дженсена Хуанга.

Друге місце в номінації для ШІ віддали Gemini для Google TV. Нова версія дає змогу розмовляти з віртуальним помічником майже так само, як зі справжньою людиною, адже він краще розуміє запити.

Найкращий ноутбук: Asus Zenbook A14

Ноутубку Asus Zenbook A14 на виставці СЕS 2025 Фото: Cкриншот

Asus Zenbook A14 поєднує в собі довговічну батарею і деякі несподівані функції в портативному дизайні. Його легкий, але міцний корпус з "кералюмінію" має міцність алюмінію і стійкість до подряпин кераміки, до того ж придатний для вторинної переробки.

Процесор Qualcomm Snapdragon X дає йому можливості Copilot Plus PC, такі як генерація тексту, "розумне" редагування фотографій і можливість пошуку в медіафайлах за текстовим запитом. Ноутбук отримав великий набір портів (включно з USB-C і HDMI 2.1) та бездротових підключень, а тачпад дає змогу керувати гучністю, яскравістю і вибором треку, що дуже зручно.

Експертам сподобався OLED-дисплей і батарея, яка обіцяє понад 30 годин автономної роботи. Пристрій важить менше кілограма, що робить його найтоншим і найлегшим ПК Copilot Plus на сьогоднішній день. Модель із чипом X Elite, представлена на СЕS 2025, надійде в продаж уже наступного тижня за ціною $1099, а модель зі Snapdragon X Plus випустять у березні за ціною $899.

Деякі оглядачі вже пророкують Asus Zenbook A14 долю "вбивці" MacBook Air.

Найкращий телевізор: LG G5 OLED TV

З усіх телевізорів, які команда експертів побачила на виставці CES, LG G5 здався найкращим. Вони зійшлися на думці, що модель є фаворитом за якістю зображення у 2025 році завдяки технології OLED.

LG стверджує, що новий телевізор на 40% яскравіший і забезпечує кращу контрастність за яскравого освітлення порівняно зі своїм попередником G4, який, своєю чергою, був одним із найкращих телевізорів 2024 року. Виробник поліпшив пульт дистанційного керування і зберіг елегантний дизайн галереї для майже повного відображення контенту.

Бездротовий телевізор M5 цієї ж компанії забезпечує таку ж якість зображення, але буде набагато дорожчим, оскільки використовує технологію бездротового підключення, яка більшості покупців не потрібна.

LG G5 OLED TV на CES 2025

Найкраща техніка для дому: Roborock Saros Z70

Гбрид пилососа і швабри може знаходити, підбирати і забирати шкарпетки за допомогою своєї механічної руки, що знаменує собою перехід галузі від технології уникнення об'єктів до технології їх видалення.

На відміну від багатьох "рукатих" роботів, які були представлені на CES за останні роки, цей вельми працездатний і справді виходить на ринок, реліз заплановано на квітень 2025-го. Аналітики кілька годин спостерігали за ним під час живої демонстрації. За сили всмоктування 22 000 Па Saros Z70 буде потужнішим, ніж майже будь-який інший сучасний робот-пилосос.

Але також і дорожче: Roborock оцінили приблизно в $2000. Варто очікувати, що модель він прокладе шлях для нового і дешевшого покоління роботів-пилососів, які пропонують робити все прибирання за власників.

Робот-пилосос Roborock Saros Z70 на виставці CES 2025

Найкраща автономність: паперова батарея Flint

Зразок паперової батареї Flint, представлений на CES 2025 Фото: cnet.com

Стартап Flint із Сінгапуру запропонував більш стійке, доступне і масштабоване рішення порівняно з традиційними літій-іонними акумуляторами. В основі батареї лежить целюлоза, що діє як природне середовище для перенесення іонів між електронами. Вона дуже гнучка і компактна, за розміром може відповідати батарейці монетного типу і живити розумний годинник.

На початку січня Flint отримав фінансування в розмірі $2 мільйонів для запуску пілотного проєкту цього року. Завдяки йому в майбутньому людство потенційно може відмовитися від видобутку літію, запаси якого не безмежні. Ще один вагомий плюс порівняно з традиційними акумуляторами — паперова батарея розкладається за шість тижнів після використання.

Найкращий ігровий гаджет: Lenovo Legion Go S

Lenovo Legion Go S виділяється серед поточних і майбутніх ігрових кишенькових комп'ютерів своєю операційною системою і тим, яке значення вона може мати для всієї галузі.

Хоча він буде доступний з Windows 11, Lenovo також запропонує версію з SteamOS від Valve, що зробить його єдиним портативним пристроєм, не створеним Valve, на якому офіційно працює SteamOS. Це велика новина для тих, хто шукає альтернативу Steam Deck.

Legion Go S не має знімних контролерів, як у більшого Legion Go, і має менший екран з більш низькою роздільною здатністю, але в нього є кілька корисних дизайнерських нововведень, як-от два порти USB 4 зверху, джойстики з ефектом Холла і великий простір усередині для оновлення сховища. Go S також стане найдешевшим пристроєм Legion Go, коли він надійде в продаж у травні, його початкова ціна складе всього $600.

Lenovo Legion Go S

Найкраща технологія для здоров'я та фітнесу: Ozlo Sleepbuds

Навушники Ozlo Sleepbuds Ozlo Sleepbuds Фото: Cкриншот

Ozlo Sleepbuds — це не просто зручні навушники, а й спосіб краще виспатися вночі. Вони розроблені так, щоб перебувати на одному рівні з вухом, тому дають змогу спати на боці без будь-якого дискомфорту. Дизайн також запобігає випадковому випадінню.

У навушники вбудовані біометричні датчики для відстеження сну та визначення потенційних порушень у кімнаті, внутрішньовушний будильник, що не розбудить сплячого партнера, і батарея, що витримує 10 годин роботи. Sleepbuds можуть відтворювати звук безпосередньо, тобто без підключення до іншого пристрою Bluetooth, наприклад, до телефону.

Найкраще для мобільних телефонів: HMD OffGrid

Переважна більшість сучасних телефонів по суті не приносять користі без сигналу стільникової мережі, однак новий аксесуар OffGrid від HMD докорінно змінює ситуацію. Донгл (апаратний ключ) вартістю $200 дає змогу будь-якому смартфону на Android або iPhone надсилати текстові повідомлення і зв'язуватися зі службами екстреної допомоги, підключаючись до супутникових мереж.

Кілька останніх телефонів, таких як iPhone 16 та Google Pixel 9, оснащені супутниковим підключенням, але більшість споживачів оновлюють свої телефони лише тоді, коли їхній поточний пристрій ламається або потребує заміни, тому цей аксесуар дає старим телефонам можливість постійно залишатися на зв'язку, в деяких випадках від цього може залежати життя. Єдиний мінус — HMD вимагає щомісячну підписку на свою послугу, яка починається від $80 доларів на рік.

Прилад HMD OffGrid на CES 2025

Найкраща дивна технологія: електроложка для солі Kirin

На виставці CES 2025 було багато дивовижних технологічних рішень, але найбільше уваги привернула Kirin Electric Salt Spoon. Ця доволі велика ложка посилає електричний струм до вашого язика, щоб зробити їжу солонішою на смак.

Ідея благородна: зробити їжу смачнішою, не додаючи шкідливої солі. Експерти особисто випробували технологію і помітили лише незначну різницю, але, судячи з відгуків відвідувачів виставки, індивідуальні враження відрізняються. Електроложка вже продається в Японії, а пізніше 2025 року її обіцяють завезти в країни Північної Америки.