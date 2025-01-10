Samsung представить нові смартфони Galaxy 22 січня: що відомо про запуск

Захід транслюватиметься в прямому ефірі на Samsung.com, Samsung Newsroom і каналі Samsung на YouTube.

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Компанія Samsung оголосила, що 22 січня проведе захід Unpacked у Сан-Хосе (США), на якому, як очікується, будуть анонсовані як нові смартфони, так і наступне покоління Galaxy AI. Про це пише Peta Pixel.

Захід транслюватиметься в прямому ефірі на Samsung.com, Samsung Newsroom і каналі Samsung на YouTube.

Samsung обіцяє "наступний великий стрибок у сфері мобільного ШІ" і додає, що користувачі повинні "приготуватися до більш природного та інтуїтивно зрозумілого ШІ". Хоча компанія не стала називати наступну серію пристроїв за назвою (натомість назвавши її просто "новою серією Galaxy S"), очікується, що компанія представить серію пристроїв S25, включно з флагманським S25 Ultra.

Минулого року серія Samsung Galaxy S24 дебютувала з серією новинок. Це була перша платформа, яка підтримувала завантаження HDR-фотографій в Instagram, були першими пристроями на базі мобільної платформи Snapdragon 8 Gen 3 і першими, хто впровадив "Circle to Search" та інші функції штучного інтелекту від Google у смартфон.

Але Google не знадобилося багато часу, щоб безкоштовно додати всі ці колись ексклюзивні функції у свої наявні смартфони. Це в поєднанні з досить невиразним генеративним ШІ Samsung призвело до того, що Galaxy S24 Ultra з кожним днем ставав дедалі менш особливим, особливо з огляду на те, що апаратне забезпечення камери не зазнало змін порівняно з попереднім поколінням — за винятком видалення 10-кратного телеоб'єктива. Це означає, що S25 Ultra, реліз якого, найімовірніше, відбудеться 22 січня, стане найважливішим запуском смартфона Samsung за останні роки.

Раніше ми писали, що стала відома дата виходу Samsung Galaxy S25 Ultra. Моделі Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 і Galaxy S25+ надійдуть у продаж у п'ятницю 7 лютого.