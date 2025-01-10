Samsung представит новые смартфоны Galaxy 22 января: что известно про запуск

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на Samsung.com, Samsung Newsroom и канале Samsung на YouTube.

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Компания Samsung объявила, что 22 января проведет мероприятие Unpacked в Сан-Хосе (США), на котором, как ожидается, будут анонсированы как новые смартфоны, так и следующее поколение Galaxy AI. Об этом пишет Peta Pixel.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на Samsung.com, Samsung Newsroom и канале Samsung на YouTube.

Samsung обещает "следующий большой скачок в области мобильного ИИ" и добавляет, что пользователи должны "приготовиться к более естественному и интуитивно понятному ИИ". Хотя компания не стала называть следующую серию устройств по названию (вместо этого назвав ее просто "новой серией Galaxy S"), ожидается, что компания представит серию устройств S25, включая флагманский S25 Ultra.

В прошлом году серия Samsung Galaxy S24 дебютировала с серией новинок. Это была первая платформа, которая поддерживала загрузку HDR-фотографий в Instagram , были первыми устройствами на базе мобильной платформы Snapdragon 8 Gen 3 и первыми, кто внедрил "Circle to Search" и другие функции искусственного интеллекта от Google в смартфон.

Но Google не потребовалось много времени, чтобы бесплатно добавить все эти когда-то эксклюзивные функции в свои существующие смартфоны. Это в сочетании с довольно невыразительным генеративным ИИ Samsung привело к тому, что Galaxy S24 Ultra с каждым днем ​​становился все менее особенным, особенно с учетом того, что аппаратное обеспечение камеры не претерпело изменений по сравнению с предыдущим поколением — за исключением удаления 10-кратного телеобъектива. Это означает, что S25 Ultra, релиз которого, скорее всего, состоится 22 января, станет самым важным запуском смартфона Samsung за последние годы.

Ранее мы писали, что стала известна дата выхода Samsung Galaxy S25 Ultra. Модели Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 и Galaxy S25+ поступят в продажу в пятницу 7 февраля.