Чеські зброярі переробили ручний кулемет PZD Mk24: чи стала зброя кращою (відео)

Однією з головних особливостей PZD Mk24 став швидкозмінний ствол, який значно полегшує обслуговування зброї в польових умовах. Крім того, зброя стала на 30% легшою порівняно з аналогами.

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На збройовому ринку Європи з'явилася новинка, яка обіцяє змінити уявлення про ручні кулемети. Чеська компанія DSS, що базується в Празі, представила модель PZD Mk24, розроблену для задоволення сучасних вимог армії — зброя характеризується значно зменшеною вагою, на 30% легша порівняно з іншими 5,56-мм кулеметами. Про це пишуть оглядачі Army Recognition.

Однією з головних особливостей PZD Mk24 став швидкозмінний ствол, який значно полегшує обслуговування зброї в польових умовах. Крім того, розробники оснастили кулемет спусковим гачком з вибором вогню, що дає змогу перемикатися між одиночними пострілами та автоматичним режимом. Така універсальність забезпечує кулемету адаптацію до різних сценаріїв бою.

Порівняно з аналогами, PZD Mk24 виявився легшим. Вага зброї становить лише 5,2 кг, що дає бійцям можливість переносити більше боєприпасів або іншого необхідного обладнання. При цьому кулемет зберіг міцність конструкції та високу надійність, що дозволяє використовувати його в найскладніших умовах.

Технічні особливості

Конструкція : легкий і міцний корпус мінімізує віддачу, покращуючи точність під час стрільби на великі відстані.

: легкий і міцний корпус мінімізує віддачу, покращуючи точність під час стрільби на великі відстані. Газовий регулятор : чотирипозиційна система з довгоходовим поршневим механізмом дозволяє адаптуватися до різних бойових умов.

: чотирипозиційна система з довгоходовим поршневим механізмом дозволяє адаптуватися до різних бойових умов. Тепловідведення: поліпшене розсіювання тепла вздовж ствола підвищує довговічність під час тривалої стрільби.

Конструкція PZD Mk24 була адаптована під стандарт НАТО з використанням набоїв калібру 5,56×45 мм. Зброя випускається у двох версіях: з 16-дюймовим і 14-дюймовим стволом. Довжина кулемета варіюється від 868 до 1001 мм залежно від моделі. Максимальна дальність стрільби становить 1200 метрів, а ефективна — 600 метрів.

Кулемет був представлений у контексті посилення позицій DSS на ринку стрілецької зброї. Раніше компанія випустила популярну модель PZD 556, яка вже використовується українськими військовими. Однак новий PZD Mk24, на думку експертів, може скласти конкуренцію таким відомим зразкам, як FN Evolys, завдяки своєму поєднанню вогневої потужності, мобільності та ергономічного дизайну.

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Нагадаємо, концерн "Калашников" у серпні продемонстрував новий 5,45-мм ручний кулемет РПЛ-20 зі стрічковим живленням. Зброя являє собою значний крок вперед порівняно з попередніми моделями, такими як РПК-16.