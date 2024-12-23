Чешские оружейники переделали ручной пулемет PZD Mk24: стало ли оружие лучше (видео)

Одной из главных особенностей PZD Mk24 стал быстросменный ствол, который значительно облегчает обслуживание оружия в полевых условиях. Кроме того, оружие стало на 30% легче по сравнению с аналогами.

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На оружейном рынке Европы появилась новинка, которая обещает изменить представление о ручных пулеметах. Чешская компания DSS, базирующаяся в Праге, представила модель PZD Mk24, разработанную для удовлетворения современных требований армии — оружие характеризуется значительно уменьшенным весом, на 30% легче по сравнению с другими 5,56-мм пулеметами. Об этом пишут обозреватели Army Recognition.

Одной из главных особенностей PZD Mk24 стал быстросменный ствол, который значительно облегчает обслуживание оружия в полевых условиях. Кроме того, разработчики оснастили пулемет спусковым крючком с выбором огня, позволяющим переключаться между одиночными выстрелами и автоматическим режимом. Такая универсальность обеспечивает пулемету адаптацию к различным сценариям боя.

По сравнению с аналогами, PZD Mk24 оказался легче. Вес оружия составляет всего 5,2 кг, что дает бойцам возможность переносить больше боеприпасов или другого необходимого оборудования. При этом пулемет сохранил прочность конструкции и высокую надежность, что позволяет использовать его в самых сложных условиях.

Технические особенности

Конструкция : легкий и прочный корпус минимизирует отдачу, улучшая точность при стрельбе на большие расстояния.

: легкий и прочный корпус минимизирует отдачу, улучшая точность при стрельбе на большие расстояния. Газовый регулятор : четырехпозиционная система с длинноходовым поршневым механизмом позволяет адаптироваться к различным боевым условиям.

: четырехпозиционная система с длинноходовым поршневым механизмом позволяет адаптироваться к различным боевым условиям. Теплоотвод: улучшенное рассеивание тепла вдоль ствола повышает долговечность во время длительной стрельбы.

Конструкция PZD Mk24 была адаптирована под стандарт НАТО с использованием патронов калибра 5,56×45 мм. Оружие выпускается в двух версиях: с 16-дюймовым и 14-дюймовым стволом. Длина пулемета варьируется от 868 до 1001 мм в зависимости от модели. Максимальная дальность стрельбы составляет 1200 метров, а эффективная – 600 метров.

Пулемет был представлен в контексте усиления позиций DSS на рынке стрелкового оружия. Ранее компания выпустила популярную модель PZD 556, которая уже используется украинскими военными. Однако новый PZD Mk24, по мнению экспертов, может составить конкуренцию таким известным образцам, как FN Evolys, благодаря своему сочетанию огневой мощи, мобильности и эргономичного дизайна.

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Напомним, концерн "Калашников" в августе продемонстрировал новый 5,45-мм ручной пулемет РПЛ-20 с ленточным питанием. Оружие представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими моделями, такими как РПК-16.