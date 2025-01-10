Замінить телевізор: представлений "розумний" 4K-проектор для стіни та стелі (відео)

За словами виробника, проектор Dongying A3 можна використовувати вдень, не затягуючи штори, а також нахиляти на 260 градусів.

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Китайська компанія Dongying представила незвичайний смарт-проектор A3, який може передавати зображення на стіну або стелю, служити міні-дисплеєм для роботи або ігор і навіть приліжковим годинником. Про це пише портал New Atlas.

Проектор Dongying A3

Повідомляється, що A3 забезпечує 4K-зображення з яскравістю 3 000 люмен. Завдяки цьому проектор можна використовувати вдень, не затягуючи штори, однак при приглушеному освітленні зображення все ж буде кращим. В основі лежить проекційний процесор 4K UHD, який, як повідомляється, здатний підтримувати вхідну роздільну здатність 8K. Заявлений розмір зображення становить від 40 до 450 дюймів.

Dongying A3 Фото: Dongying

Проектор встановлюється на підставку, яка може нахиляти пристрій на 260 градусів, передаючи зображення, зокрема, на стелю. Ця підставка також оснащена 20-ватною акустичною системою для звукового супроводу візуальних ефектів або потокової передачі музики через Bluetooth.

Проектор отримав чипсет MediaTek MT9669 з підтримкою 4 ГБ ОЗП і 32 ГБ пам'яті. Повідомляється, що поточний прототип працює під управлінням Android 9.0, але виробнича версія буде адаптована для операційної системи Android 11.

Dongying A3 управляється через Android 9.0 Фото: Dongying

A3 також має функцію автофокусування, яка допомагає зберігати чіткість зображення без необхідності тонкого налаштування вручну. При цьому виробник не згадує про інші технології автоматичного налаштування, такі як корекція трапецеїдальних викривлень, підгонка під екран або уникнення об'єктів.

Dongying A3 Фото: Dongying

Нагадаємо, компанія Hisense анонсувала на виставці CES 2025 у Лас-Вегасі проєктор L9Q з потрійним лазерним процесором, високою яскравістю, точністю передачі кольору і контрастністю, а також екранами ALR розміром до 150 дюймів.

Своєю чергою компанія JMGO представила на виставці СЕS 2025 мініатюрний лазерний проєктор O2S Ultra з роздільною здатністю 4К, який дає змогу заощадити багато місця в кімнаті.