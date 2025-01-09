Замість телевізора: новий лазерний 4К-проектор L9Q зробить з дому кінотеатр

Лазерний проектор L9Q може забезпечити чітку і насичену картинку навіть у яскраво освітлених кімнатах, стверджує виробник.

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Компанія Hisense анонсувала на виставці CES 2025 у Лас-Вегасі проєктор L9Q з потрійним лазерним процесором, високою яскравістю, точністю передачі кольору і контрастністю, а також екранами ALR розміром до 150 дюймів. Про це пише портал New Atlas.

Як зазначають у виданні, повні характеристики L9Q поки що не розголошуються, проте Hisense обіцяє поліпшену продуктивність і дизайн, які "змінять уявлення про домашній кінотеатр".

Проектор отримав світловий двигун TriChroma, який, як повідомляється, забезпечує яскравість до 5 000 люмен, контрастність 5 000:1 і охоплення 110 % колірного охоплення BT.2020. За словами виробника, користувачі зможуть насолодитися яскравим і чітким зображенням навіть у добре освітлених кімнатах.

L9Q оснащений функцією автоматичного вирівнювання екрана і ручною корекцією трапецеїдальних спотворень, що значно спрощує налаштування і дає змогу легко перемикатися між розмірами екрана. У комплекті йдуть п'ять екранів з діагоналлю від 100 до 150 дюймів, що пригнічують зовнішнє засвічення.

"Ці екрани підвищують яскравість і чіткість за будь-якого освітлення, забезпечуючи відчуття кінотеатру в будь-якій кімнаті", — наголосили в компанії.

У L9Q також вбудована звукова система 6.2.2 з похилим звуковим кошиком, натхненна римськими амфітеатрами, яка підтримує імерсивний звук Dolby Atmos і DTA Virtual X.

"Надаючи приголомшливі візуальні ефекти, захопливий звук і надійний набір функцій, Hisense продовжує лідирувати в категорії лазерних телевізорів, встановлюючи новий стандарт того, що можливо в домашніх розвагах", — заявив виробник.

Нагадаємо, компанія MGO представила на виставці СЕS 2025 у Лас-Вегасі мініатюрний лазерний проєктор O2S Ultra з роздільною здатністю 4К, який допоможе заощадити багато місця в кімнаті.

Раніше компанія BenQ також розробила проектор X300G, який цілком може замінити 120-дюймовий телевізор завдяки роздільній здатності 4K, яскравості 2000 ніт і контрастності 600 000:1.