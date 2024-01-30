Яркий проектор BenQ X300G 4К заменит 120-дюймовый телевизор на стене, но есть подвох

Короткий фокус позволяет удобно размещать проектор в небольшом помещении и получать качественное изображение, вот только цена заставляет задуматься.

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Компания BenQ создала проектор X300G, который вполне может заменить 120-дюймовый телевизор благодаря разрешению 4K, яркости 2000 нит и контрастности 600 000:1. Бренд представил новинку на собственном сайте.

В отличие от многих аналогов, BenQ X300G компактен и весит всего 3 кг, максимальный размер почти квадратного устройства — 21,2 см. Его легко переносить с места на место для более комфортного сеанса, но следует учесть, что устройство не имеет встроенной батареи и требует подключения к электрической сети.

Проектор BenQ X300G Фото: BenQ

Короткофокусный проектор рассчитан на небольшие расстояния, а значит сохраняет световой поток и качество изображения. BenQ X300G качественно воспроизводит изображение с диагональю до 120 дюймов, при этом его расположение от экрана составляет до 1,83 м. Световой луч формирует изображение с соотношением сторон от 0,69:1 до 0,83:1. Лучшее качество помогают получить функции автофокусировки и моторизованного оптического масштабирования.

Важно

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Устройство охватывает 84% цветовой гаммы DCI-P3 и 95% диапазона Rec.709. Оно поддерживает изображение HDR и технологию SSI Dynamic Black для более точной цветопередачи и динамического контраста.

Проектор может автоматически идентифицировать входы Xbox, PlayStation или Switch и включать режимы для различных типов игр. Задержка входного сигнала всего 4,16 мс при 1080p/240 Гц или 16,7 мс при 4K/60 Гц обеспечивает комфортный отклик в играх.

Проектор BenQ X300G для 4K

Подключение устройств осуществляется через два порта HDMI (с возвратом аудио), а также USB Type-A и Type-C (с функцией DisplayPort). Система поддерживает беспроводные соединения Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6. Устройство работает под управлением Android TV и имеет авторизацию для качественного просмотра Netflix.

У BenQ X300G есть встроенные каналы через пару 8-ваттных динамиков вместе с запатентованным пассивным излучателем с технологией CinematicSound от BenQ — специальную микросхему DSP и поддержку пространственного аудио для улучшенного погружения в игру. Игровой проектор X300G уже доступен за 1799 долларов США.

Цена довольно ощутимая, учитывая, что на рынке есть более доступные альтернативы. Ранее Фокус писал о недорогом лазерном проекторе XGIMI.