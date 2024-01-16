Заменит cмарт-телевизор, сэкономит деньги: на что способен лазерный проектор XGIMI за $520

Устройство XGIMI RS 10 работает под управлением ОС на базе Android, имеет низкий уровень синего света и технологию, отвечающую за плавность видеоряда, — это не даст глазам быстро устать.

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Компания XGIMI презентовала новое устройство — XGIMI RS 10. Этот компактный проектор яркостью 800 люмен обеспечит качественное изображение при стоимости 520 долларов США, передает Gizmochina.

На китайский рынок с 24 января поступит трехцветный лазерный проектор RS 10 Mini. По словам компании-производителя, он объединяет в себе передовые технологии и функции, улучшающие качество просмотра. Проектор работает на базе операционной системы GMUI 6.0 на базе Android с функциями Smart TV, предлагающей упрощенный пользовательский интерфейс и персонализированные рекомендации. С ее помощью можно быстро переключаться между браузером, плеером, настройками и приложениями, список которых можно расширить, скачав дополнительные программы в онлайн-магазине Google Play Market. Таким образом XGIMI RS 10 послужит не только домашним кинотеатром, но и сможет частично заменить "умные" телевизоры, уже привычные жителям Украины.

Технические характеристики проектора XGIMI RS 10 Mini

Проектор RS 10 Mini компактен, легок и оснащен ручкой для того, чтобы его удобно было переносить. Он имеет стильный и элегантный внешний вид с тканевой отделкой. Компания XGIMI предоставляет на этот продукт двухлетнюю гарантию.

Проектор оснащен Dual Light 2.0. Это передовая трехцветная лазерная технология, обеспечивающая качество просмотра и гарантирующая, что глаза пользователя не будут уставать. Данная функция не уступает по качеству IMAX, обеспечивая яркость 800 люмен CVIA/ISO и делая картинку насыщенной, глубокой. Проектор покрывает 110 % цветовой гаммы BT.2020, обеспечивая яркую и точную цветопередачу, а также рассеивание света, что повышает качество изображения.

Мини-проектор от XGIMI вполне может заменить телевизор Фото: XGIMI

RS 10 Mini разработан с учетом комфорта для просмотра за счет низкого уровня излучения синего света и технологии MEMC, отвечающей за плавность видеоряда. Устройство поддерживает декодирование HDR10/HLG, расширяя динамический диапазон отображаемого контента. Проектор также имеет сертификат уровня A+, подтверждающий его высокие стандарты качества изображения и безопасности для зрения.

Одной из особенностей RS 10 Mini является конструкция вращающегося подвеса, которая позволяет осуществлять поворот на 140° и горизонтальный поворот на 360°, обеспечивая универсальное позиционирование для проецирования. Имеется и модуль 3D ToF, а также высокоточный модуль камеры CMOS, обеспечивающие всенаправленную коррекцию, автоматическое выравнивание экрана, даже если стена не ровная, или имеет шероховатое покрытие.

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Что касается звука, то проектор RS 10 Mini оснащен динамиком мощностью 24 Вт и двухсторонними низкочастотными диафрагмами большого размера. Есть также увеличение скорости проигрывания в два раза и распознавание голоса при помощи ИИ.

Устройство имеет один порт постоянного тока, один порт HDMI 2.0 с поддержкой ARC и один порт USB 2.0. Эти интерфейсы позволяют подключать проектор к различным гаджетам вроде игровых консолей, проигрывателей Blu-ray, компьютеров и пр.

Ранее мы сообщали о том, что проектор нового типа от Samsung может превратить любую поверхность в интерактивный экран. Все проекторы новой линейки Samsung оснащены видеомаппингом, благодаря чему можно проецировать любое изображение на любую поверхность и взаимодействовать с ней.