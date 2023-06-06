"Бронебойный" смартфон оснастили лазерным проектором: представлен Unihertz Tank 2 (видео)

Аппарат имеет защиту от воды и грязи, а также обладает мощным аккумулятором на 15 500 мАч.

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Компания Unihertz, которая выпускает смартфоны для армии, спасателей, туристов и экстремалов, представила новинку — Unihertz Tank 2, сообщает IThome. Главная особенность устройства – наличие лазерного проектора, с помощью которого в походе можно развлечь себя просмотром кино прямо на стене палатки.

Конечно, с учетом размеров аппарата и его оптики сложно рассчитывать на качество, которое предоставляют дорогие лазерные проекторы стоимостью несколько тысяч долларов, но даже разрешения в 1280 х 720 (720р) вполне будет достаточно в походных условиях, чтобы не скучать по вечерам. Все равно это гораздо лучше, чем всматриваться в дисплей смартфона.

Встроенный проектор позволит смотреть кино даже на стене палатки Фото: Скриншот

Еще одной важной особенностью модели является наличие аккумулятора на 15 500 мАч – это один из рекордных показателей на сегодня. Его запаса точно хватит на несколько дней путешествия, если использовать смартфон по максимуму.

Два больших LED-фонаря разгонят любую тьму Фото: Соцсети

Так же пользователям, которые привыкли работать или отдыхать в непростых условиях пригодятся два мощных светодиодных фонаря, расположенных на задней стенке Unihertz Tank 2 — они гарантировано разгонят тьму даже в самом темном месте.

Технические особенности Unihertz Tank 2:

Защищенный корпус: IP68 и MIL-STD-810H;

Дисплей: 6,81 дюймов (2340 x 1080 точек), 90 Гц;

Процессор: MediaTek Helio G99 (MT6789);

Оперативная память: 12 ГБ (LPDDR4);

Встроенная память: 256 ГБ (расширяется до 1 ТБ с помощью карты памяти);

Камеры: 108 МП основная и 32 МП фронтальная (а также модуль ночного видения);

Беспроводные модули: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC;

ОС: Android 13;

Аккумулятор: 15 500 мАч и зарядка 66 ватт;

Размер и вес: 179 х 86 х 23 мм, вес 530 г;

Цена: от $390

Подробный обзор Unihertz Tank 2

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