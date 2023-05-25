iPhone "ушли" из России: китайские Android-смартфоны занимают 90% рынка

Местные эксперты отметили падение iPhone и в количественном и в денежном выражении.

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Согласно результатам первого квартала 2023 года, смартфоны на ОС Android заняли 89,6% рынка всех мобильных устройств проданных в России, сообщает издание "Ведомости". Если говорить о конкретных числах, то в РФ было продано 5,83 млн новых смартфонов на операционной системе от Google, что на 3,4% выше, чем за последний квартал прошлого года.

А вот количество проданных iPhone заметно уменьшилось: желающих приобрести "яблочную продукцию" стало меньше почти на 300 тыс. человек. В итоге продажи iPhone (по параллельному импорту, конечно же) за первый квартал упали с 951 тыс. до 677 тыс. штук.

Снижение популярности iPhone в России можно объяснить многими факторами. В частности, Apple постоянно удаляет российские банковские приложения из Арр Store и отключает Apple Pay, а пробиться опять в магазин приложений банкам сложно из-за слишком закрытой экосистемы магазина, в отличие от Android.

Кроме того, согласно данным аналитиков и опросам, россиянам не нравится, что в новых моделях Apple сохранила старые чипы и люди не совсем понимают, почему они должны платить за устройства, в которых заблокирован фирменный функционал и сервисы из-за санкций.

По мнению представителей магазинов, через какое-то время "Айфонами" в России будут пользоваться только малочисленная группа преданных фанатов бренда, которые будут готовы мириться с неудобствами и постоянными попытками блокировок их устройств.

Ранее Фокус писал, что Apple запретила сотрудникам пользоваться чат-ботом ChatGPT: что произошло.