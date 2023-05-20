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Диджитал

Apple запретила сотрудникам пользоваться чат-ботом ChatGPT: что произошло, — WSJ

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Фото: Apple | Apple обеспокоена тем, что работники могут раскрыть конфиденциальные данные

Производитель iPhone опасается, что работники могут раскрыть конфиденциальные данные, поскольку он разрабатывает свою собственную аналогичную технологию.

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Компания Apple ограничила использование ChatGPT и других внешних инструментов искусственного интеллекта для некоторых сотрудников, поскольку разрабатывает собственную аналогичную технологию, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в компании и электронную служебную записку для сотрудников.

Так, Apple обеспокоена тем, что работники, использующие подобные программы, могут раскрыть конфиденциальные данные пользователей так как помнят все введенные запросы и полученные ответы.

Руководство Apple также сказало своим сотрудникам не использовать Copilot от GitHub, принадлежащий Microsoft, который автоматизирует написание программного кода.

При этом в четверг, 18 мая, компания OpenAI объявила о выпуске программы в AppStore и анонсировала релиз версии приложения для ОС Android.

"Представляем приложение ChatGPT для iOS! Мы уже работаем в США и в ближайшие недели распространимся на другие страны. На очереди Android!" — сказано в сообщении.

Что такое ChatGPT

Напомним, ChatGPT, созданный OpenAI, поддерживаемой Microsoft, представляет собой чатбота, созданного на основе так называемой большой языковой модели нейросети, способной отвечать на вопросы, писать эссе и выполнять другие задачи по-человечески.

Когда люди используют эти модели, данные отправляются обратно разработчику для дальнейшего совершенствования, что создает потенциальную возможность для организации непреднамеренно поделиться собственной или конфиденциальной информацией. В марте OpenAI сообщила, что временно отключила ChatGPT от сети, поскольку ошибка позволяла некоторым пользователям видеть заголовки из истории чатов пользователя.

Напомним, 16 мая сообщалось, что компания OpenAI готовит к выпуску новую языковую модель нейросети и позволит совершенствовать ее кому угодно.

Ранее Фокус рассказывал, о том, что интересного могут найти пользователи чат-бота после того, как ChatGPT получил новые функции.