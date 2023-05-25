iPhone "пішли" з Росії: китайські Android-смартфони займають 90% ринку

Місцеві експерти відзначили падіння iPhone і в кількісному й грошовому вираженні.

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Згідно з результатами першого кварталу 2023 року, смартфони на ОС Android зайняли 89,6% ринку всіх мобільних пристроїв, проданих в Росії, повідомляє видання "Відомости". Якщо говорити про конкретні числа, то у РФ було продано 5,83 млн нових смартфонів на операційній системі від Google, що на 3,4% вище, ніж за останній квартал минулого року.

А ось кількість проданих iPhone помітно зменшилася: охочих придбати "яблучну продукцію" поменшало майже на 300 тис. осіб. У результаті продаж iPhone (по паралельному імпорту, звичайно ж) за перший квартал впав з 951 тис. до 677 тис. штук.

Зниження популярності iPhone у Росії можна пояснити багатьма чинниками. Зокрема, Apple постійно видаляє російські банківські програми з Арр Store і відключає Apple Pay, а пробитися знову до магазину додатків банкам складно через занадто закриту екосистему магазину, на відміну від Android.

Крім того, згідно з даними аналітиків та опитуванням, росіянам не подобається, що в нових моделях Apple зберегла старі чіпи й люди не зовсім розуміють, чому вони повинні платити за пристрої, в яких заблоковано фірмовий функціонал та сервіси через санкції.

На думку представників магазинів, через якийсь час "Айфонами" в Росії користуватиметься лише нечисленна група відданих фанатів бренду, які будуть готові миритися з незручностями та постійними спробами блокування їх пристроїв.

Раніше Фокус писав, що Apple заборонила співробітникам користуватися чат-ботом ChatGPT: що сталося.