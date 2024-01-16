Замінить смарт-телевізор, заощадить гроші: на що здатний лазерний проектор XGIMI за $520

Пристрій XGIMI RS 10 працює під управлінням ОС на базі Android, має низький рівень синього світла і технологію, що відповідає за плавність відеоряду, — це не дасть очам швидко втомитися.

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Компанія XGIMI презентувала новий пристрій — XGIMI RS 10. Цей компактний проектор яскравістю 800 люмен забезпечить якісне зображення за вартості 520 доларів США, передає Gizmochina.

На китайський ринок з 24 січня надійде триколірний лазерний проектор RS 10 Mini. За словами компанії-виробника, він об'єднує в собі передові технології та функції, що поліпшують якість перегляду. Проектор працює на базі операційної системи GMUI 6.0 на базі Android з функціями Smart TV, що пропонує спрощений користувальницький інтерфейс і персоналізовані рекомендації. З її допомогою можна швидко перемикатися між браузером, плеєром, налаштуваннями та додатками, список яких можна розширити, завантаживши додаткові програми в онлайн-магазині Google Play Market. Таким чином XGIMI RS 10 послужить не тільки домашнім кінотеатром, а й зможе частково замінити "розумні" телевізори, вже звичні жителям України.

Технічні характеристики проектора XGIMI RS 10 Mini

Проектор RS 10 Mini компактний, легкий і оснащений ручкою для того, щоб його зручно було переносити. Він має стильний і елегантний зовнішній вигляд із тканинним оздобленням. Компанія XGIMI надає на цей продукт дворічну гарантію.

Проектор оснащений Dual Light 2.0. Це передова триколірна лазерна технологія, що забезпечує якість перегляду і гарантує, що очі користувача не будуть втомлюватися. Ця функція не поступається за якістю IMAX, забезпечуючи яскравість 800 люмен CVIA/ISO і роблячи картинку насиченою, глибокою. Проектор покриває 110 % колірної гами BT.2020, забезпечуючи яскраве і точне передавання кольору, а також розсіювання світла, що підвищує якість зображення.

Міні-проектор від XGIMI цілком може замінити телевізор Фото: XGIMI

RS 10 Mini розроблено з урахуванням комфорту для перегляду завдяки низькому рівню випромінювання синього світла і технології MEMC, що відповідає за плавність відеоряду. Пристрій підтримує декодування HDR10/HLG, розширюючи динамічний діапазон відображуваного контенту. Проектор також має сертифікат рівня A+, що підтверджує його високі стандарти якості зображення та безпеки для зору.

Однією з особливостей RS 10 Mini є конструкція підвісу, що обертається, яка дає змогу здійснювати поворот на 140° і горизонтальний поворот на 360°, забезпечуючи універсальне позиціювання для проектування. Є і модуль 3D ToF, а також високоточний модуль камери CMOS, що забезпечують всеспрямовану корекцію, автоматичне вирівнювання екрану, навіть якщо стіна не рівна, або має шорсткувате покриття.

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Що стосується звуку, то проектор RS 10 Mini оснащений динаміком потужністю 24 Вт і двосторонніми низькочастотними діафрагмами великого розміру. Є також збільшення швидкості програвання вдвічі та розпізнавання голосу за допомогою ШІ.

Пристрій має один порт постійного струму, один порт HDMI 2.0 з підтримкою ARC і один порт USB 2.0. Ці інтерфейси дають змогу під'єднувати проектор до різних гаджетів на кшталт ігрових консолей, програвачів Blu-ray, комп'ютерів тощо.

Раніше ми повідомляли про те, що проектор нового типу від Samsung може перетворити будь-яку поверхню на інтерактивний екран. Усі проектори нової лінійки Samsung оснащені відеомаппінгом, завдяки чому можна проектувати будь-яке зображення на будь-яку поверхню і взаємодіяти з нею.