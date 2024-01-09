Проектор нового типу від Samsung може перетворити будь-яку поверхню на інтерактивний екран

Усі проектори нової лінійки Samsung оснащені відеомаппінгом, завдяки чому можна проектувати будь-яке зображення на будь-яку поверхню і взаємодіяти з нею.

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Марка Samsung на виставці CES 2024 показала нову лінійку проекторів Premier. Усі пристрої оснащені функцією Lightwarp, за допомогою якої будь-яка поверхня стає інтерактивним екраном, пише Еngadget.

За словами представників, Samsung — перша компанія, яка використала технологію "відеомаппінг" у споживчих гаджетах. За допомогою відеомаппінгу можна проектувати будь-яке зображення на будь-яку поверхню. Саме цією технологією і володіє функція Lightwarp, що дає можливість взаємодіяти з віджетами.

Що стосується проекторів, то модель Premiere 8K має в своєму розпорядженні лазерне DLP-джерело з яскравістю 4000 люмен, підтримкою 8K-відео і бездротовим пристроєм Wireless One Connect Box, до якого можна підключити ноутбук або смартфон, щоб транслювати контент. Бокс може перебувати від проектора на відстані 10 м. Сам Premiere 8K повинен знаходитися в 30 см від стіни — це мінімальна відстань. Розмір виведеної картинки при цьому складе 380 см.

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Проектор Premiere 5 дуже компактний, оскільки його габарити дорівнюють 20×14×14 см, а вага — близько 1,7 кг. Його потрібно встановлювати від стіни на мінімальну відстань у 43 см. Зображення, яке він при цьому виведе на стіну, матиме розмір 254 см.

Моделі Premiere 7 і Premiere 9 розроблені на базі Premiere LSP7T і LSP9T. Працюють вони завдяки чіпу Quantum 4K. Є підтримка технологій Dolby Atmos і Samsung Gaming Hub, так само, як і у двох попередніх пристроїв. Samsung Gaming Hub дає користувачам можливість грати в комп'ютерні ігри, не використовуючи консоль. Крім того, всі проектори можна використовувати, як смарт-колонки.

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