Кишеньковий проєктор Tairona показує відео з діагоналлю до 120 дюймів (фото)

Маленький пристрій вміщається на долоні і важить лише 300 г.

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Тайванський стартап Inaday запропонував дуже цікаву ідею — портативний проєктор, який здатний показувати відео на плоскій поверхні так, якби ви дивилися його на екрані діагоналлю 120 дюймів, повідомляє newatlas.com.

Пристрій отримав назву Tairona. Його габарити вкрай малі: 112 x 112 x 28 мм, при цьому вага складає 277 г. Гаджет складається з батареї ємністю 5600 мАг (чого вистачить на 1,5 год роботи у звичайному режимі та на 3 год в економному режимі), проєкційного модуля DLP, світлодіода RGB, динаміків (1 Вт, Dolby 5.1), є роз'єм HDMI і USB.

[ + – ] Мініпроєктор від тайванського стартапу Inaday Фото: Inaday

Якщо ви хочете бачити суперякісну картинку, тоді проєктор вам не підійде, оскільки його роздільна здатність дорівнює 854 x 480 пікс., а яскравість складає 100 люмен ANSI. У повній темряві картинка, що виводиться, буде досить темною.

[ + – ] Tairona може забезпечити відтворення 4К-відео Фото: Inaday

Керує роботою гаджета ОС Android 9.0 є підтримка Bluetooth 5.1, Wi-Fi, Airplay, Miracast, роз'єм для підключення навушників. Серед інших характеристик варто відзначити обсяг вбудованої пам'яті 8 Гб, пульт дистанційного керування, можливість керувати пристроєм за допомогою голосу або підключення комп'ютерної миші, штатив.

[ + – ] Проєктор вміститься в кишені Фото: Inaday

Замовлення на кінопроєктор можна розмістити на Kickstarter. Необхідний внесок — $385.

Раніше ми повідомляли, що новий проєктор від компанії Epson може виводити зображення з діагоналлю 500 дюймів. Пристрій демонструє якісну картинку навіть за сонячного світла.

Повідомляли також, що китайська компанія Hisense нещодавно презентувала новинку – лазерний проєктор PX1. Коштує він відносно недорого — 2500 доларів. За ці гроші користувач отримає 4K-відео, яке можна дивитися при денному світлі, та суперреалістичне зображення краще, ніж можуть запропонувати сучасні OLED-телевізори.