Гігантський домашній кінотеатр із діагоналлю 500 дюймів: що вміє проєктор Epson (фото)

Проєктор підтримує роздільну здатність 4К і забезпечує яскраву картинку навіть у разі увімкненого світла.

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Великий виробник техніки Epson випустив новий проєктор, який може замінити домашній кінотеатр. Про характеристики й особливості пристрою розповів сайт New Atlas.

Home Cinema 2350 виводить на стіну або інший екран зображення з діагоналлю до 500 дюймів — це як чотири доволі великі настінні телевізори, складені разом. Він оснащений технологією 3LCD дисплея, яка, за заявою Epson, відтворює 100% RGB-сигналу для кожного кадру та забезпечує яскравість 2800 люменів за кімнатного світла.

Багато виробників уже переходять на лазерні випромінювачі, проте Epson як основний елемент обрала для свого проєктора високоефективну LCD-лампу. Об'єктив можна зміщувати по вертикалі на 60% вгору та вниз для налаштування висоти зображення, проєктор можна встановити на стіл, полицю або закріпити під стелею. Модуль Wi-Fi та Android TV відкривають доступ до розважальних та ігрових програм, включаючи Netflix, Prime Video та Disney Plus, є також порт HDMI з підтримкою ARC (Audio Return Channel) для підключення проєктора до консолі, а також вбудований монофонічний динамік потужністю 10 Вт із фазоінвертором і Bluetooth, підтримується голосовий помічник Google Assistant.

Проєктор Home Cinema 2350 призначений насамперед для геймерів, яким не вистачає звичайних моніторів чи телевізорів. Пристрій підтримує розрахований на багатьох користувачів режим із поділом екрана та затримкою введення менше 20 мілісекунд. Технологія внутрішнього зміщення пікселів дозволяє двигуну створювати зображення 4K UHD із частотою 60 Гц, а за роздільної здатності 1080p частота зростає до 120 Гц. Функції HDR10 і HLG виділяють деталі в яскравих або темних сценах. У США проєктор продають за 1299 доларів.

Раніше Panasonic випустила найлегший і найтонший OLED-телевізор діагоналлю 55 дюймів. Модель важить лише 10 кг, тому її можна вішати на цвях, як звичайну картину.

Фокус також склав рейтинг нових недорогих телевізорів, які представлені на сучасному ринку. Варто зазначити, що виробники повернули тренд на гнучкі екрани.