Найлегший і найтонший OLED-телевізор діагоналлю 55 дюймів можна вішати на цвях (фото)

ТБ-панель важить лише 10 кг. Це найлегша модель з усіх 55-дюймових телевізорів.

Японський виробник Panasonic на виставці IFA 2022 (Берлін, Німеччина) продемонстрував дуже тонкий і легкий OLED-телевізор, який працює за допомогою одного кабелю. Конструкція пристрою дає змогу повісити його на стіну без спеціальних кріплень, пише hifi.de.

Новий телевізор Panasonic важить всього 10 кг, має діагональ 55 дюймів та роздільну здатність 4K. Йому потрібен лише один кабель, інші кабелі для підключення зовнішніх пристроїв приєднуються до спеціального боксу. Ця модель чимось нагадує One-Connect від Samsung. Однак One-Connect з'єднується з боксом за допомогою кабелю, а новинка від Panasonic може передавати дані бездротової мережі.

[ + – ] Новий телевізор від Panasonic Фото: Vincent Teoh

Спеціальна конструкція дає можливість повісити OLED-телевізор на стіну як картину. Спеціальне кріплення не потрібно, оскільки вага пристрою невелика — всього 10 кг, при тому, що діагональ екрана становить 55 дюймів. Під'єднати ТВ-панель до інших гаджетів можна через Wi-Fi або через HDMI 2.1, є два порти USB. За звук відповідає технологія Dolby Atmos.

Як повідомляє телеком-експерт Вінсент Тео, бездротовий OLED-телевізор від Panasonic, який компанія показала на виставці, це концепт. Тому поки виробник не називає ні дату релізу, ні ціни. Тео вважає, що спочатку модель вийде в Японії, а потім вже буде доступною для глобального ринку, йдеться в матеріалі.

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