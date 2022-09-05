Лазерні телевізори Leica Cine 1 надійшли в продаж: характеристики та ціни пристроїв

Проєктори можуть відображати 4К-відео на 80-дюймовому та 100-дюймових екранах.

Виробник Leica, відомий своєю фототехнікою, освоює інші ніші ринку. Нещодавно компанія презентувала свої перші лазерні телевізори на виставці IFA 2022 у Берліні (Німеччина). Пристрої одержали назву Cine 1, повідомляє theverge.com.

Лазерні телевізори Cine 1 були розроблені разом із китайською компанією Hisense. Пристрої базуються на технології Triple RGB, а також обладнані асферичною оптикою Summicron. Насправді моделі — це ультракороткофокусні проєктори, які відображають відео на рівній поверхні розміром, що відповідає 80-дюймовому та 100-дюймовому екранам. До лінійки увійшли два апарати. Перший (80 дюймів) потрібно встановлювати за 15 см від стіни, другий (100 дюймів) — за 30 см. Ближче або далі ставити пристрої не рекомендується.

[ + – ] Лазерний телевізор Leica Cine 1

Проєктори серії Cine 1 передають 4K-відео (3840 × 2160 пікс.) і мають частоту оновлення 60 Гц. Одна з моделей має яскравість 2100 люменів, друга — 2500 люменів. Розробник гарантує, що апарати працюють 25 тис. год.

Лазерні телевізори Leica оснащені технологією Dolby Atmos, ТВ-тюнером, мають 3 HDMI-порти, а саме: HDMI 2.1, USB 2.0 та USB 3.0.

Купити проєктор Cine 1 від Leica, що відображає відео на 80-дюймовому екрані, можна буде за 6900 доларів. Ціна лазерного телевізора, здатного відображати контент на 100-дюймовому екрані, становитиме $7900. Як заявляє виробник, продажі стартують у першій половині 2023 року.

Ми раніше повідомляли про те, що Leica розкрила деякі характеристики лазерного телевізора. Стало відомо, що основним конкурентом нових проєкторів стануть пристрої компанії Epson, яка теж займає цю нішу на світовому ринку.

Публікували також рейтинг проєкторів, які можна придбати в Україні.