Перший лазерний телевізор Leica незабаром побачить світ: що відомо

Компанія — не новачок у сфері проєкторів, але вперше представить модель із лазерною технологією.

Німецька компанія Leica Camera AG почала співпрацювати з китайським виробником Hisense, щоб випустити перший лазерний телевізор. Оголошення про партнерство з'явилося на офіційному сайті Leica.

Leica Camera AG відома в першу чергу завдяки своїм камерам для смартфонів та інших пристроїв, тепер вона вирішила підкорювати новий ринок спільно з одним із найбільших у світі виробників телевізорів і розробником передових лазерних технологій. Компанія вирішила об'єднати напрацювання Hisense у розробці лазерів із власним досвідом у створенні об'єктивів для проєкторів, сподіваючись створити революційний пристрій. Leica має намір представити свій перший лазерний телевізор під назвою Leica Cine 1 на виставці IFA, яка відбудеться в найближчому вересні у Берліні.

[ + – ] Президент Hisense Лан Лін і голова Leica Матіас Харш підвисали угоду про партнерство

Під "лазерним телевізором" мається на увазі домашній проєктор, який замість світлодіодів використовує лазери. Такі прилади можуть виводити на стіну або спеціальне полотно зображення з гарною яскравістю та насиченими кольорами. Hisense винайшла цей термін і стала одним із піонерів галузі. Серед іншого вона пропонує короткофокусну модель Hisense 100L9G, яка виводить екран діагоналлю 100 дюймів із дуже близької відстані, що зручно для розміщення в житлових кімнатах.

"Розважальні домашні кінотеатри — це ринок, що швидко зростає, і розширення асортименту продукції Leica в цьому сегменті є перспективною нагодою порадувати нових клієнтів продуктами преміум-класу від Leica. Компанія Hisense, лідер у галузі технологій і ринку лазерних телевізійних систем, ідеальний партнер, щоб продемонструвати можливості виробництва фільмів високої чіткості 4k у незабутньому домашньому кінотеатрі", — прокоментував Маттіас Харш, генеральний директор Leica Camera AG, і висловив сподівання, що модель Leica Cine 1 прославить компанію.

Leica — не новачок у виробництві проекторів, адже ще понад 50 років тому вона випустила лінійку аналогових Leica Pradovit, які пізніше стали цифровими. Вона допомогла компанії JMGO створити компактний надкороткофокусний світлодіодний проєктор O1 Pro, представлений навесні 2021 року. Фахівці Leika зменшили фокусну відстань із 25 до 21 сантиметра порівняно з попередньою моделлю.

Як пише PetaPixel, на ринку проєкторів Leica доведеться конкурувати зі ще одним гігантом у сфері камер і об'єктів — Epson. Остання зараз виготовляє одні з найкращих лазерних телевізорів, але це в основному моделі традиційної конструкції, які потрібно закріплювати на стелі або розміщувати на стійках на значній відстані від екрану. Коли можна буде купити лазерний телевізор, поки що не відомо.

Раніше Фокус представив рейтинг топ-5 найкращих лазерних проєкторів в Україні. Хороша модель дозволяє дивитися фільми у високій якості та на великому екрані навіть за яскравого освітлення, потрібно лише підібрати правильні характеристики.

Писали також, що стартап зі США розробив новий ультрафокусний проєктор MaxAngel M1, що демонструє 4К-відео за денного світла. Щоб отримати 100-дюймовий екран, достатньо розмістити прилад за 16 см від стіни.