ТБ на заміну: створено проектор, що демонструє 4К відео при денному світлі

Висока яскравість, вбудовані колонки та "розумні" технології дозволять перетворити будь-яку стіну на домашній кінотеатр.

Стартап із США розробив новий ультрафокусний проектор MaxAngel M1 на заміну традиційним телевізорам. Докладніше про характеристики новинки написало видання New Atlas.

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За словами авторів, проектор можна розмістити на відстані 16 см від стіни, щоб отримати зображення діагоналлю 100-дюймів, при цьому максимально можливий розмір складає 150 дюймів. Великою перевагою MaxAngel M1 є яскравість у 2500 люменів ANSI, яка дозволяє дивитися фільми у високій якості навіть при денному світлі. Додатково можна встановити на стіну 100-дюймовий екран. Термін служби світлодіодного джерела світла становить до 25000 год.

Апарат оснащений процесором DMD Texas Instruments, що забезпечує хороший контраст, яскраві кольори та "майже ідеальну чіткість" при роздільній здатності 4К (3840 x 2160 пікс.). Проектор підтримує HDR10 для більшої чіткості та деталізації, а також технологія компенсації руху, щоб картинка не була розмитою, корекція трапецеїдальних спотворень і моторизоване фокусування. Є модулі Wi-Fi та Bluetooth, підтримка бездротової трансляції зі смартфона, 3 Гб вбудованої оперативної та 32 Гб вбудованої пам'яті.

[ + – ] Звукова система MaxAngel M1 Фото: MaxAngel

У комплекті з MaxAngel M1 йде приставка Android TV Stick, за допомогою якої користувачі отримують доступ до популярних сервісів та програм, таких як Netflix та HBO. У проектор вбудовано звукову систему потужністю 24 Вт з віртуальним об'ємним звуком Dolby, тому можна обійтися без окремих колонок. Прилад має три порти HDMI (в тому числі один з ARC), а також USB, Ethernet та аналогові та цифрові аудіовиходи. Стартап запевняє, що MaxAngel M1 можна підключати навіть до ігрових консолей, затримка становить 67 мс.

Зараз розробники збирають кошти на виробництво на краудфаундинговій платформі Indiegogo. Вони планують продавати проектори з січня 2022 року за роздрібною ціною $3299, хоча спонсорам комплект обійдеться в $2398, включаючи світловідбиваючий екран.

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