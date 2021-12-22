Телевизорам на замену: создан проектор, демонстрирующий 4К видео при дневном свете

Высокая яркость, встроенные колонки и "умные" технологии позволят превратить любую стену в домашний кинотеатр.

Cтартап из США разработал новый ультрафокусный проектор MaxAngel M1 на замену традиционным телевизорам. Подробнее о характеристиках новинки написало издание New Atlas.

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По словам создателей, проектор можно разместить на расстоянии 16 см от стены, чтобы получить изображение диагональю 100-дюймов, при этом максимально возможный размер составляет 150 дюймов. Большим преимуществом MaxAngel M1 является яркость в 2500 люменов ANSI, которая позволяет смотреть фильмы в хорошем качестве даже при дневном свете. Дополнительно можно установить на стену 100-дюймовый светоотражающий экран. Срок службы светодиодного источника света составляет до 25 000 ч.

Аппарат оснащен процессором DMD Texas Instruments, обеспечивающим хороший контраст, яркие цвета и "почти идеальную четкость" при разрешении 4К (3840 x 2160 пикс.). Проектор поддерживает HDR10 для большей четкости и детализации, а также технология компенсации движения, чтобы картинка не была размытой, коррекция трапецеидальных искажений и моторизованная фокусировка. Есть модули Wi-Fi и Bluetooth, поддержка беспроводной трансляции со смартфона, 3 Гб встроенной оперативной и 32 Гб встроенной памяти.

[ + – ] Звуковая система MaxAngel M1 Фото: MaxAngel

В комплекте с MaxAngel M1 идет приставка Android TV Stick, с помощью которой пользователи получают доступ к популярным сервисам и приложениям, таким как Netflix и HBO. В проектор встроена звуковая система мощностью 24 Вт с виртуальным объемным звуком Dolby, поэтому можно обойтись без отдельных колонок. Прибор имеет три порта HDMI (в том числе один с ARC), а также USB, Ethernet и аналоговые и цифровые аудиовыходы. Стартап уверяет, что MaxAngel M1 можно подключать даже к игровым консолям, задержка в таком случае составляет 67 мс.

В настоящее время разработчики собирают средства на производство на краудфаундинговой платформе Indiegogo. Они планируют продавать проекторы с января 2022 года по розничной цене в $3299, хотя спонсорам комплект обойдется в $2398, включая светоотражающий экран.

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