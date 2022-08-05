Первый лазерный телевизор Leica скоро увидит мир: что известно

Компания — не новичок в сфере проекторов, но впервые представит модель с лазерной технологией.

Немецкая компания Leica Camera AG начала сотрудничать с китайским производителем Hisense, чтобы выпустить первый лазерный телевизор. Объявление о партнерстве появилось на официальном сайте Leica.

Leica Camera AG известна в первую очередь благодаря своим камерам для смартфонов и других устройств, теперь же она решила покорять новый рынок совместно с одним из крупнейших в мире производителей телевизоров и разработчиком передовых лазерных технологий. Компания решили объединить наработки Hisense в разработке лазеров с собственными опытом в создании объективов для проекторов в надежде создать революционное устройство. Leica намерена представить свой первый лазерный телевизор под названием Leica Cine 1 на выставке IFA, которая состоится в ближайшем сентябре в Берлине.

[ + – ] Президент Hisense Лан Лин и глава Leica Матиас Харш подвисали соглашение о партнерстве

Под "лазерным телевизором" подразумевается домашний проектор, который вместо светодиодов использует лазеры. Такие приборы могут выводить на стену или специальное полотно изображение с хорошей яркостью и насыщенными цветами. Hisense изобрела этот термин и стала одним из пионеров отрасли. Среди прочего, она предлагает короткофокусную модель Hisense 100L9G, которое выводит экран диагональю 100 дюймов с очень близкого расстояния, что удобно для размещения в жилых комнатах.

"Развлекательные домашние кинотеатры — это быстро растущий рынок, и расширение ассортимента продукции Leica в этом сегменте представляет собой многообещающую возможность порадовать новых клиентов продуктами премиум-класса от Leica. Компания Hisense, лидер в области технологий и рынка лазерных телевизионных систем, идеальный партнер, чтобы продемонстрировать возможности производства фильмов высокой четкости 4k в незабываемом домашнем кинотеатре", — прокомментировал Маттиас Харш, генеральный директор Leica Camera AG, и выразил надежду, что модель Leica Cine 1 прославит компанию.

Leica не новичок в производстве проекторов, ведь еще более 50 лет назад она выпустила линейку аналоговых Leica Pradovit, которые позже стали цифровыми. Она помогла компании JMGO создать компактный сверхкороткофокусный светодиодный проектор O1 Pro, представленный весной 2021 года. Специалисты Leika уменьшили фокусное расстояние с 25 до 21 сантиметра по сравнению с предыдущей моделью.

Как пишет PetaPixel, на рынке проекторов Leica предстоит конкурировать с еще одним гигантом в сфере камер и объектов — Epson. Последняя сейчас производит одни из лучших лазерных телевизоров, но это в основном модели традиционной конструкции, которые нужно закреплять на потолке или размещать на стойках на значительном расстоянии от экрана. Когда можно будет купить лазерный телевизор, пока не известно.

Ранее Фокус представил рейтинг топ-5 лучших лазерных проекторов в Украине. Хорошая модель позволяет смотреть фильмы в высоком качестве и на большом экране даже при ярком освещении, нужно лишь подобрать правильные характеристики.

Писали также, что стартап из США разработал новый ультрафокусный проектор MaxAngel M1, демонстрирующий 4К-видео при дневном свете. Чтобы получить 100-дюймовый экран достаточно разместить прибор в 16 см от стены.