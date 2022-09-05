Лазерные телевизоры Leica Cine 1 поступили в продажу: характеристики и цены устройств

Проекторы могут отображать 4К-видео на 80-дюймовом и 100-дюймов экранах.

Производитель Leica, известный своей фототехникой, осваивает иные ниши рынка. Недавно компания презентовала свои первые лазерные телевизоры на выставке IFA 2022 в Берлине (Германия). Устройства получили название Cine 1, сообщает theverge.com.

Лазерные телевизоры Cine 1 были разработаны совместно с китайской компанией Hisense. Устройства базируются на технологии Triple RGB, а также оснащены асферической оптикой Summicron. На самом деле, модели являют собой ультракороткофокусные проекторы, которые отображают видео на ровной поверхности размером, соответствующим 80-дюймовому и 100-дюймовому экранам. В линейку вошли два аппарата. Первый (80 дюймов) нужно устанавливать в 15 см от стены, второй (100 дюймов) — в 30 см. Ближе или дальше ставить устройства не рекомендуется.

[ + – ] Лазерный телевизор Leica Cine 1

Проекторы серии Cine 1 передают 4K-видео (3840 × 2160 пикс.) и имеют частоту обновления 60 Гц. Одна из моделей имеет яркость 2100 люмен, вторая — 2500 люмен. Разработчик гарантирует, что аппараты проработают 25 тыс. ч.

Лазерные телевизоры Leica оснащены технологией Dolby Atmos, ТВ-тюнером, имеют 3 HDMI-порта, а именно: HDMI 2.1, USB 2.0 и USB 3.0.

Купить проектор Cine 1 от Leica, отображающий видео на 80-дюймовом экране, можно будет за $6900. Цена лазерного телевизора, способного отображать контент на 100-дюймовом экране, составит $7900. Как заявляет производитель, продажи стартуют в первой половине 2023 года.

Мы ранее сообщали о том, что Leica раскрыла некоторые характеристики лазерного телевизора. Стало известно, что основным конкурентом новых проекторов станут устройства от компании Epson, которая тоже занимает эту нишу на мировом рынке.

Публиковали также рейтинг проекторов, которые можно приобрести в Украине.