Самый легкий и тонкий OLED-телевизор диагональю 55 дюймов можно вешать на гвоздь (фото)

ТВ-панель весит всего 10 кг. Это самая легкая модель из всех 55-дюймовых телевизоров.

Японский производитель Panasonic на выставке IFA 2022 (Берлин, Германия) продемонстрировала очень тонкий и легкий OLED-телевизор, который работает при помощи одного кабеля. Конструкция устройства позволяет повесить его на стену без специальных креплений, пишет hifi.de.

Новый телевизор Panasonic весит всего 10 кг, имеет диагональ 55 дюймов и разрешение 4K. Ему требуется только один кабель, а другие кабели для подключения внешних устройств подсоединяются к специальному боксу. Эта модель чем-то напоминает One-Connect от Samsung. Однако One-Connect соединяется с боксом посредством кабеля, а новинка от Panasonic может передавать данные по беспроводной сети.

[ + – ] Новый телевизор от Panasonic Фото: Vincent Teoh

Специальная конструкция дает возможность повесить OLED-телевизор на стену, как картину. Специальное крепление не требуется, так как вес устройства невелик — всего 10 кг, при том, что диагональ экрана составляет 55 дюймов. Подключить ТВ-панель к другим гаджетам можно через Wi-Fi или через HDMI 2.1, есть два порта USB. За звук отвечает технология Dolby Atmos.

Как сообщает телеком-эксперт Винсент Тео, беспроводной OLED-телевизор от Panasonic, который компания показала на выставке, — это концепт. Поэтому пока производитель не называет ни дату релиза, ни цены. Тео считает, что сначала модель выйдет в Японии, а потом уже будет доступна для глобального рынка, говорится в материале.

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