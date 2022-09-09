Новые недорогие телевизоры, которые стоят своих денег: топ-10 моделей

Купить новый телевизор и не растратить весь семейный бюджет — не проблема. Этой осенью на рынок поступили бюджетные ТВ-панели, о которых расскажет Фокус.

Новые модели телевизоров многие производители представили на недавней выставке потребительской электроники IFA 2022 в Берлине (Германия). Некоторые гаджеты поступят в продажу к новому году, однако и сегодня на рынке есть привлекательные предложения для украинцев.

Телевизоры с гибким экраном — опять в тренде

В этом году особой популярностью пользуются ТВ-панели с гнущимся экраном. Тренд не утихает и таких устройств становится все больше. Производитель LG, к примеру, удивил публику, презентовав новые модели с гибким экраном — OLED Flex, позволяющие пользователю менять угол кривизны. ТВ-панель можно согнуть таким образом (вручную или при помощи пульта дистанционного управления), чтобы диагональ экрана изменилась с 42 дюймов до 32-х и даже 27-ми. Устройство позиционируется, прежде всего, как незаменимый атрибут геймеров. Стоимость новинки пока не разглашается.

Как правило, телевизоры с гибким экраном стоят недешево — цены стартуют с 45 тыс. грн. Подобные предложения на украинском рынке есть от LG и Samsung. Однако можно найти и бюджетную панель — COMER 50 Smart HD. Она оснащена LED-экраном с диагональю 50 дюймов, имеет функцию Smart TV, подсоединяется к Интернету через Wi-Fi или Ethernet.

[ + – ] COMER 50 Smart HD: недорогой телевизор с LED-экраном

Технические характеристики телевизора COMER 50 Smart HD

Экран: соотношения сторон 16:9, диагональ 40 дюймов, разрешение 1920х1080

Операционная система: Android 7.1

Объем оперативной памяти: 1 Гб

Объем встроенной памяти: 4 Гб

Smart TV

Wi-Fi

USB-порт

Цена: от 19 тыс. грн

Новые модели телевизоров 2022 года

Новые бюджетные телевизоры выпускают самые разные бренды, но флагманами, конечно, являются гаджеты от Samsung и LG, поэтому в нашем обзоре они будут присутствовать, как говорится, в обязательном порядке. А начнем мы с модернизированной модели Samsung UE40T5300. Стоит она недорого, потому что ее экран выполнен по технологии LED. Диагональ составляет 40 дюймов, а разрешение — 1920x1080. Как и полагается современной ТВ-панели, — в наличии два тюнера, аналоговый и цифровой, функционал Smart TV, дающий возможность подсоединить устройство к Сети, чтобы смотреть любой контент.

[ + – ] Бюджетный телевизор Samsung UE40T5300 Фото: Samsung

Технические характеристики ТВ-панели Samsung UE40T5300

Экран: диагональ 40 дюймов, разрешение 1920х1080

Операционная система: Tizen

HDMI: 2 порта

Samsung Smart TV

Wi-Fi

USB: 2 порта

Тюнеры: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C

Цена: от 13,1 тыс. грн

В начале этого года компания Hisense явила миру телевизор 40A4BG. За работу новинки отвечают чип NT72671D на 4 ядра и с графическим модулем Mali-G51, а также "умный" интерфейс Vidaa (базируется на ядре Linux), способный выдавать рекомендации пользователям. Он отслеживает предпочтения зрителей, и исходя из полученной информации формирует предложения.

[ + – ] Телевизор на основе Linux — Hisense 40A4BG Фото: Hisense

Технические характеристики Hisense 40A4BG

Экран: диагональ 40 дюймов, разрешение 1920х1080, контрастность 5000:1

Операционная система: Vidaa

HDMI: 2 порта

Wi-Fi

USB: 2 порта

Ethernet

Цена: от 10 тыс. грн

ЖК-панель TCL 40S615 также попала в наш обзор, где мы рассказываем про новые недорогие телевизоры. Это 40-дюймовое устройство имеет корпус серого цвета, а потому отлично впишется в любой интерьер. Устанавливается на 4-х ножках, что делает всю конструкцию еще более легкой. В остальном модель мало чем отличается от вышеперечисленных "конкурентов".

[ + – ] Телевизор TCL 40S615 Фото: TCL

Технические характеристики TCL 40S615

Экран: диагональ 40 дюймов, разрешение 1920х1080, контрастность 4000:1

Операционная система: Android

Smart TV

HDMI: 2 порта

Wi-Fi

USB: 1 порт

Ethernet

Цена: от 12 тыс. грн

Немецкая компания Blaupunkt выпустила две новые бюджетные модели телевизоров, о которых мы расскажем подробнее. Первая LCD-панель с DLED-подсветкой и матовым покрытием управляется не только при помощи пульта ДУ, но и Android- и/или iOS-устройств. А из дополнительных опций она может похвастать наличием таймера сна. В остальном телевизор BA40F4132 не должен разочаровать.

[ + – ] Немецкая компания Blaupunkt предлагает вполне бюджетные модели телевизоров

Технические характеристики Blaupunkt BA40F4132

Экран: диагональ 40 дюймов, разрешение 1920х1080

Операционная система: Android

Smart TV

HDMI: 3 порта

Wi-Fi

USB: 2 порта

Ethernet

Цена: от 10,5 тыс. грн

Вторая модель — Blaupunkt BN40F1132 — несколько скромнее. Она не оснащена технологией Smart TV, протоколами Wi-Fi и Ethernet, зато имеет весьма привлекательную цену.

[ + – ] Дешевый телевизор Blaupunkt BN40F1132

Технические характеристики Blaupunkt BN40F1132

Экран: диагональ 40 дюймов, разрешение 1920х1080

HDMI: 3 порта

USB: 1 порт

Цена: от 9,1 тыс. грн

Сэкономить семейный бюджет и в то же время порадовать всех домочадцев сможет небольшая ТВ-панель Xiaomi Mi TV P1. Этот телевизор имеет диагональ экрана 32 дюйма, но это вовсе не мешает ему отображать видео в качестве HD. Модель работает благодаря операционной системе Android TV 9. Ее можно законнектить со смартфоном и смотреть любой контент прямо с телефона при помощи технологий Chromecast и/или Miracast. Из приятных бонусов: есть поддержка голосового ввода.

[ + – ] Семейство телевизоров Xiaomi Mi TV P1 Фото: Xiaomi

Технические характеристики Xiaomi Mi TV P1 32

Экран: диагональ 32 дюйма, разрешение 1366x768

Операционная система: Android

Smart TV

HDMI: 3 порта

Wi-Fi

USB: 2 порт

Ethernet

Bluetooth 5.0

Тюнеры: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C

Цена: от 8,2 тыс. грн

[ + – ] Новые ТВ-панели LG 2022 года Фото: LG

Новые модели телевизоров 2022 года есть и у LG — UQ80006LB, UQ80001LА, UQ81003LA. Если вас интересуют простые 4К-панели (которые мало чем отличаются от устройств предыдущего поколения), то можем составить некий "собирательный образ". Все они получили новый чип Alpha 5 Gen 5, операционную систему WebOS 7 (или ее еще маркируют как WebOS 22), предустановленный браузер Chromium 87, возможность создавать профиль пользователя, смарт-пульт ДУ.

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