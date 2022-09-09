Нові недорогі телевізори, які варті своїх грошей: топ 10 моделей

Купити новий телевізор та не розтратити весь сімейний бюджет — не проблема. Цієї осені на ринок надійшли бюджетні ТВ-панелі, про які розповість Фокус.

Нові моделі телевізорів багато виробників представили на нещодавній виставці споживчої електроніки IFA 2022 у Берліні (Німеччина). Деякі гаджети надійдуть у продаж до нового року, проте сьогодні на ринку є привабливі пропозиції для українців.

ТБ з гнучким екраном — знову в тренді

Цього року особливою популярністю користуються ТВ-панелі з гнучким екраном. Тренд не вщухає, і таких пристроїв стає дедалі більше. Виробник LG, наприклад, здивував публіку, презентувавши нові моделі з гнучким екраном — OLED Flex, що дозволяє користувачеві змінювати кут кривизни. ТБ-панель можна зігнути так (вручну або за допомогою пульта дистанційного керування), щоб діагональ екрана змінилася з 42 дюймів до 32-х і навіть 27-ми. Пристрій позиціонують насамперед як незамінний атрибут геймерів. Вартість новинки поки не розголошують.

Як правило, телевізори з гнучким екраном коштують недешево — ціни стартують із 45 тис. грн. Такі пропозиції на українському ринку є від LG та Samsung. Однак можна знайти і бюджетну панель COMER 50 Smart HD. Вона оснащена LED-екраном із діагоналлю 50 дюймів, має функцію Smart TV, під'єднується до інтернету через Wi-Fi або Ethernet.

[ + – ] COMER 50 Smart HD: недорогий телевізор із LED-екраном

Технічні характеристики телевізора COMER 50 Smart HD

Екран: співвідношення сторін 16:9, діагональ 40 дюймів, роздільна здатність 1920х1080

Операційна система: Android 7.1

Обсяг оперативної пам'яті: 1 Гб

Обсяг вбудованої пам'яті: 4 Гб

Smart TV

Wi-Fi

USB-порт

Ціна: від 19 тис. грн.

Нові моделі телевізорів 2022 року

Нові бюджетні телевізори випускають різні бренди, але флагманами, звичайно, є гаджети від Samsung і LG, тому в нашому огляді вони будуть присутні, як кажуть, в обов'язковому порядку. А почнемо ми з модернізованої моделі Samsung UE40T5300. Коштує вона недорого, тому що її екран виконаний за технологією LED. Діагональ становить 40 дюймів, а роздільна здатність — 1920x1080. Як і належить сучасній ТВ-панелі, — є два тюнери, аналоговий і цифровий, функціонал Smart TV, що дає можливість під'єднати пристрій до мережі, щоб дивитися будь-який контент.

[ + – ] Бюджетний телевізор Samsung UE40T5300 Фото: Samsung

Технічні характеристики ТВ-панелі Samsung UE40T5300

Екран: діагональ 40 дюймів, роздільна здатність 1920х1080

Операційна система: Tizen

HDMI: 2 порти

Samsung Smart TV

Wi-Fi

USB: 2 порти

Тюнери: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C

Ціна: від 13,1 тис. грн.

На початку цього року компанія Hisense показала світові телевізор 40A4BG. За роботу новинки відповідають чип NT72671D на 4 ядра та з графічним модулем Mali-G51, а також "розумний" інтерфейс Vidaa (базується на ядрі Linux), здатний видавати рекомендації користувачам. Він відстежує переваги глядачів і з отриманої інформації формує пропозиції.

[ + – ] ТБ на основі Linux — Hisense 40A4BG Фото: Hisense

Технічні характеристики Hisense 40A4BG

Екран: діагональ 40 дюймів, роздільна здатність 1920х1080, контрастність 5000:1

Операційна система: Vidaa

HDMI: 2 порти

Wi-Fi

USB: 2 порти

Ethernet

Ціна: від 10 тис. грн.

РК-панель TCL 40S615 також потрапила до нашого огляду, де ми розповідаємо про нові недорогі телевізори. Цей 40-дюймовий пристрій має корпус сірого кольору, тому відмінно впишеться в будь-який інтер'єр. Встановлюється на 4-х ніжках, що робить всю конструкцію ще легшою. В іншому модель мало чим відрізняється від перерахованих вище "конкурентів".

[ + – ] ТБ TCL 40S615 Фото: TCL

Технічні характеристики TCL 40S615

Екран: діагональ 40 дюймів, роздільна здатність 1920х1080, контрастність 4000:1

Операційна система: Android

Smart TV

HDMI: 2 порти

Wi-Fi

USB: 1 порт

Ethernet

Ціна: від 12 тис. грн.

Німецька компанія Blaupunkt випустила дві нові бюджетні моделі телевізорів, про які ми розповімо докладніше. Першою LCD-панеллю з DLED-підсвічуванням та матовим покриттям можна керувати не тільки за допомогою пульта ДК, але й Android- та/або iOS-пристроїв. А із додаткових опцій вона може похвалитися наявністю таймера сну. В іншому телевізор BA40F4132 не повинен розчарувати.

[ + – ] Німецька компанія Blaupunkt пропонує цілком бюджетні моделі телевізорів

Технічні характеристики Blaupunkt BA40F4132

Екран: діагональ 40 дюймів, роздільна здатність 1920х1080

Операційна система: Android

Smart TV

HDMI: 3 порти

Wi-Fi

USB: 2 порти

Ethernet

Ціна: від 10,5 тис. грн.

Друга модель — Blaupunkt BN40F1132 — дещо скромніша. Вона не оснащена технологією Smart TV, протоколами Wi-Fi та Ethernet, зате має дуже привабливу ціну.

[ + – ] Дешевий телевізор Blaupunkt BN40F1132

Технічні характеристики Blaupunkt BN40F1132

Екран: діагональ 40 дюймів, роздільна здатність 1920х1080

HDMI: 3 порти

USB: 1 порт

Ціна: від 9,1 тис. грн.

Заощадити сімейний бюджет і водночас порадувати всіх домочадців зможе невелика ТВ-панель Xiaomi Mi TV P1. Цей телевізор має діагональ екрана 32 дюйми, але це зовсім не заважає йому показувати відео як HD. Модель працює завдяки операційній системі Android TV 9. Її можна законектити зі смартфоном, і дивитися будь-який контент прямо з телефону за допомогою технологій Chromecast та/або Miracast. З приємних бонусів: є підтримка голосового введення.

[ + – ] Сімейство телевізорів Xiaomi Mi TV P1 Фото: Xiaomi

Технічні характеристики Xiaomi Mi TV P1 32

Екран: діагональ 32 дюйми, роздільна здатність 1366x768

Операційна система: Android

Smart TV

HDMI: 3 порти

Wi-Fi

USB: 2 порт

Ethernet

Bluetooth 5.0

Тюнери: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C

Ціна: від 8,2 тис. грн.

[ + – ] Нові ТВ-панелі LG 2022 року Фото: LG

Нові моделі телевізорів 2022 року є і у LG — UQ80006LB, UQ80001LА, UQ81003LA. Якщо вас цікавлять прості 4К-панелі (які мало чим відрізняються від пристроїв попереднього покоління), то можемо скласти якийсь "збірний образ". Всі вони отримали новий чип Alpha 5 Gen 5, операційну систему WebOS 7 (або її ще маркують як WebOS 22), встановлений браузер Chromium 87, можливість створювати профіль користувача, смартпульт дистанційного керування.

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