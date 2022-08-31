Cамые надежные гаджеты за свои деньги: топ-6 ноутбуков и смартфонов (видео)

Рейтинг устройств, которые не подведут в экстремальных и военных условиях. Фокус выбрал самые прочные и защищенные смартфоны для военных и лучшие противоударные смартфоны на сегодняшний день.

Фокус расскажет о защищенных ноутбуках, смартфонах, рациях и планшетах, которые помогают Вооруженным силам Украины бороться с российскими захватчиками, но могут пригодиться и гражданскому населению.

Защищенные ноутбуки для военных

Ноутбуки нужны ВСУ для обработки и хранения секретной информации, поддержки связи между подразделениями, моделирования разведывательных миссий, составления или изучения карт и многого друго. И военным, и гражданским сегодня пригодятся противоударные гаджеты с защитой от пыли и влаги, ведь очень часто их приходится использовать в суровых полевых условиях. Фокус подобрал лучшие надежные ноутбуки на рынке.

Panasonic Toughbook 40 – самый прочный ноутбук

Весной 2022 года Panasonic представила свой самый прочный защищенный ноутбук Toughbook 40. Он получил сенсорный IPS-дисплей диагональю 14 дюймов с разрешением Full HD, яркостью 1200 нит, процессор Intel Core i5 или i7 11-го поколения, 64 ГБ оперативной памяти и жесткий диск на 2 ТБ. В плане защиты данных его можно считать одним из самых надежных ноутбуков благодаря Secure Wipe, стирающей все файлы практически мгновенно. 5-мегапиксельная камера имеет задвижку и инфракрасную подсветку для распознавания лиц по технологии Windows Hello.

Кроме того, Toughbook прошел суровые испытания и сертифицирован по военным стандартам MIL-STD-810H, MIL-STD-461H и IP66. Это означает, что ноутбук противоударный, водонепроницаемый, выдерживает резкие перепады температуры. Прочный корпус из магниевого сплава может без последствий падать с высоты около 2 метров, усиленные крышки закрывают порты от проникновения воды или пыли внутрь. При этом клавиатура имеет подсветку для работы в темных условиях, а сенсорный экран реагирует на касания даже во время дождя. Такой ноутбук с защитой от пыли обойдется примерно в $4900.

[ + – ] Прочный защищенный ноутбук Toughbook 40

Dell Latitude 7330 Rugged Extreme – влагоустойчивый ноутбук из США

Американский производитель Dell всегда славился простотой и надежностью своих устройств. Среди них выделяется ноутбук Latitude 7330 Rugged Extreme со степенью защиты, предусмотренную стандартом IP65 — ему не страшна пыль и струи воды под низким давлением (дождь). Разработчики уверяют, что устройство может работать при температурах от -29° C до 63° C и выдерживает падением с высоты 1,8 метра.

Dell Latitude 7330 оснащен мощным процессором Intel Core i7-1185G7 со встроенной графикой Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs, 8 ГБ оперативной памяти, батареями емкостью 107 Вт⋅ч с возможностью замены прямо в процессе работы, Full HD дисплеем с диагональю 13,3 дюйма и поддержкой стилуса. На своем официальном сайте компания продает гаджет в минимальной конфигурации за $3809.

[ + – ] Влагоустойчивый ноутбук Dell Latitude 7330 оснащен мощным процессором Intel Core i7

Getac – недорогие надежные ноутбуки

Компания из Тайваня Getac предлагает защищенный ноутбук Getac S410 с 14-дюймовым дисплеем LumiBond с разрешением Full HD и яркостью 1000 нит — этого достаточно, чтобы видеть изображение даже при солнечном свете. Экран сенсорный и различает прикосновения даже в перчатках, что очень удобно для военных, а также не боится капель дождя и мороза. Устройство оснащается процессорами Intel Core i7 11-го поколения, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ.

Модель Getac X600 и его старшая версия X600 Pro испытаны по стандарту прочности MIL-STD-810H, а потому гарантированно переживут падение с высоты до 1 метра. Согласно официальной классификации, ноутбук считается "полузащищенным", но он может работать в пыльных условиях, под легким дождем и при температуре от -29 °C до 63 °C. Ноутбук противоударный, водонепроницаемый поддерживает распознавание лиц Windows Hello и сканер отпечатков пальцев, ее можно подключить к бортовым системам автомобилей через док-станцию.

Для победы ВСУ нужны самые надежные ноутбуки, но иногда волонтерам приходится жертвовать защитой из-за ограниченного бюджета. Стоимость Getac S410 составляет всего 18 тыс. грн.

Стоит отметить, что совсем скоро Getac должна выпустить новые ноутбуки X600 и X600 Pro. По сравнению с X600, гаджеты получат лучшую защиту, экран пошире, больше памяти, дополнительные разъемы и функции. Водонепроницаемые гаджеты планируют продавать с октября 2022 года.

[ + – ] Компания из Тайваня Getac предлагает надежные защищенные ноутбуки

Прочные смартфоны

Во время боевых действий военные общаются между собой преимущественно по рациям, но для звонков близким, прочтения новостей, выхода в Интернет и других целей необходимы смартфоны с защитой от пыли и влаги, которые выдерживают падения и марш-броски в суровых условиях. Кроме того, телефон для военнослужащих, волонтеров, партизан, гражданских должен обладать мощным аккумулятором, который можно долго не заряжать, и другие характеристики при этом не должны уступать. Представляем лучшие противоударные смартфоны на сегодняшний день.

Doogee S89 – выносливый и влагоустойчивый смартфон

Рейтинг противоударных смартфонов открывает неубиваемый смартфон Doogee S89, который только недавно поступил в продажу. Он получил сертификаты IP68, IP69K, MIL-STD-810H указывающие, что устройство не боится ударов, песка, пыли, воды, перепадов температур и скачков давления. По словам производителя, аккумуляторную батарею емкостью 12000 мАч заряжается всего за 2 часа, а заряд в ней, при экономном использовании, держится до пяти дней. Интересно, на Западе модель называют "Бэтфоном", то есть телефоном Бэтмена, из-за его футуристичного дизайна и хороших характеристик.

Водонепроницаемый противоударный мощный смартфон Doogee S89 получил 8-ядерный процессор MediaTek Helio P90, имеет 8 ГБ ОЗУ до 256 ГБ флеш-памяти, ОС Android 12, жидкокристаллический экран диагональю 6,3 дюйма. При необходимости, военнослужащий сможет воспользоваться тройной основной камерой с ИИ, камерой ночного видения на 20 МП или 16 МП фронталкой. Сканер отпечатков пальцев позволит защитить данные от посторонних. Противоударный смартфон 2022 года стоит $360.

[ + – ] Водонепроницаемый противоударный мощный смартфон Doogee S89

Ulefone Armor 11 5G – мощный противоударный смартфон

В 2021 году на рынок вышел смартфон Ulefone Armor 11 5G, который выделяется наличием встроенного тепловизора. Он соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD-810G, а также обладает степенями защиты IP68/IP69K, поэтому смартфон противоударный, водонепроницаемый. Батарея емкостью 5200 мАч поддерживает беспроводную зарядку мощностью 10 Вт (хотя эта опция вряд ли понадобится военным).

Ulefone оснастила свой смартфон с защитой от пыли и влаги восьмиядерным процессором Dimensity 800 5G с частотой 2 Гц, графическим чипом Arm Mali-G57 MC4, дисплеем диагональю 6,1 дюйма, сканером отпечатков, функцией распознавания лица, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Стоит выделить камеру с пятью датчиками, включая инфракрасный с разрешением 20 МП и поддержкой двукратного зума. Надежные гаджеты Armor 11 5G оценивают в $300.

[ + – ] Ulefone оснастила смартфон восьмиядерным процессором Dimensity 800 5G

Blackview BV88005G — противоударный смартфон с мощной батарей

Продукция китайской компании Blackview обычно не пользуется большим спросом на международном рынке, но надежный смартфон BV88005G привлек внимание потребителей. В первую очередь, устройство выделяется аккумулятором емкостью 8380 мАч, которого хватает примерно на неделю работы. Батарею нельзя заменить без разборки гаджета, но это вызвано желанием защитить его от окружающей среды.

BV88005G имеет металлический корпус с пластиковым покрытием и резиновыми вставками, смягчающими падение с высоты до 1,5 метра, а также закаленное стекло поверх экрана. Степень защиты IP68/IP69K позволяет также не бояться воды и пыли. Смартфон также соответствует военному стандарту MIL-STD-810H, предусматривающий устойчивость к влаге, перепадам давления и температуры.

Влагоустойчивые телефоны Blackview BV88005G работают на восьмиядерном процессоре MediaTek MT6781 Helio G96 (2,05 Ггц), обладают 128 ГБ внутренней и 8 ГБ оперативной памяти. Основная камера представлена пятью датчиками: широкоугольным (50 Мп), ультраширокоугольным (8 Мп), инфракрасным (20 Мп), сенсором глубины (2 Мп). Купить смартфон в Украине можно примерно за 9500 грн.

[ + – ] Влагоустойчивый телефон BV88005G имеет металлический корпус с пластиковым покрытием и резиновыми вставками

Ранее мы писали о самых популярных коммерческих дронах, которые ВСУ используют против российских войск. Гражданские модели стоят намного дешевле и хуже защищены, но тоже помогают украинским военным выполнять боевые задачи.