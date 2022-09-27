Гигантский домашний кинотеатр с диагональю 500 дюймов: что умеет проектор Epson (фото)

Проектор поддерживает разрешение 4К и обеспечивает яркую картинку даже при включенном свете.

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Крупный производитель техники Epson выпустил на рынок новый проектор, который может заменить домашний кинотеатр. О характеристиках и особенностях устройства рассказал сайт New Atlas.

Home Cinema 2350 выводит на стену или другой экран изображение с диагональю до 500 дюймов — это как четыре довольно больших настенных телевизора, сложенных вместе. Он оснащен технологией дисплея 3LCD, которая, по заявлению Epson, воспроизводит 100% RGB-сигнала для каждого кадра и обеспечивает яркость 2800 люменов при комнатном свете.

Многие производители уже переходят на лазерные излучатели, однако Epson в качестве основного элемента выбрала для своего проектора высокоэффективную LCD-лампу. Объектив можно смещать по вертикали на 60% вверх и вниз для настройки высоты изображения, сам проектор можно установить на стол, полку или закрепить под потолком. Модуль Wi-Fi и Android TV открывают доступ к развлекательным и игровым приложениям, включая Netflix, Prime Video и Disney Plus, есть также порт HDMI с поддержкой ARC (Audio Return Channel) для подключения проектора к консоли, а также встроенный монофонический динамик мощностью 10 Вт с фазоинвертором и Bluetooth, поддерживается голосовой помощник Google Assistant.

Проектор Home Cinema 2350 предназначен в первую очередь для геймеров, которым не хватает обычных мониторов или телевизоров. Устройство поддерживает многопользовательский режим с разделением экрана и задержкой ввода менее 20 миллисекунд. Технология внутреннего смещения пикселей позволяет движку создавать изображения 4K UHD с частотой 60 Гц, а при разрешении 1080p частота возрастает до 120 Гц. Функции HDR10 и HLG выделяют детали в ярких или темных сценах. В США проектор продают за $1299.

Ранее Panasonic выпустила самый легкий и тонкий OLED-телевизор диагональю 55 дюймов. Модель весит всего 10 кг, поэтому ее можно вешать на гвоздь, как обычную картину.

Фокус также составил рейтинг новых недорогих телевизоров, представленных на современном рынке. Стоит отметить, что производители вернули тренд на гибкие экраны.