Карманный проектор Tairona показывает видео с диагональю до 120 дюймов (фото)

Маленькое устройство помещается на ладони и весит всего 300 г.

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Тайваньский стартап Inaday предложил очень интересную идею — портативный проектор, который способен отображать видео на плоской поверхности так, как если бы вы смотрели его на экране диагональю 120 дюймов, сообщает newatlas.com.

Устройство получило название Tairona. Его габариты крайне малы: 112 x 112 x 28 мм, при этом вес составляет 277 г. Гаджет состоит из батареи емкостью 5600 мАч (чего хватит на 1,5 ч работы в обычном режиме и на 3 ч в экономном режиме), проекционного модуля DLP, светодиода RGB, динамиков (1 Вт, Dolby 5.1), есть разъемы HDMI и USB.

[ + – ] Минипроектор от тайваньского стартапа Inaday Фото: Inaday

Если вы хотите видеть суперкачественную картинку, тогда проектор вам не подойдет, так как его разрешение равно 854 x 480 пикс., а яркость составляет 100 люмен ANSI. При полной темноте выводимая картинка будет довольно темной.

[ + – ] Tairona может обеспечить воспроизведение 4К-видео Фото: Inaday

Управляет работой гаджета ОС Android 9.0, есть поддержка Bluetooth 5.1, Wi-Fi, Airplay, Miracast, разъем для подключения наушников. Среди других характеристик стоит отметить объем встроенной памяти 8 Гб, пульт ДУ, возможность управлять устройством при помощи голоса или подключения компьютерной мыши, штатив.

[ + – ] Проектор помещается в кармане Фото: Inaday

Предзаказ на кинопроектор можно разместить на Kickstarter. Необходимый взнос — $385.

Ранее мы сообщали о том, что новый проектор от компании Epson может выводить изображение с диагональю 500 дюймов. Устройство демонстрирует качественную картинку даже при солнечном свете.

Сообщали также, что китайская компания Hisense недавно презентовала новинку — лазерный проектор PX1. Стоит он относительно недорого — $2500. За эти деньги пользователь получит 4K-видео, которое можно смотреть при дневном свете, и суперреалистичное изображение, лучше, чем могут предложить современные OLED-телевизоры.