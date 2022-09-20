"Умный" лазерный телевизор можно купить задешево: что известно о Hisense PX1 (фото)

Компания предлагает ультракороткофокусный интеллектуальный проектор 4K всего за $2500.

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Компания Hisense USA оснастила новый 4K-проектор технологией TriChroma Laser, которая делает изображение максимально детальным. Этой же технологией располагают более дорогие модели вроде L9G 2021 года и PX1 Pro, вышедшие в 2022 году, пишет newatlas.com.

Архитектура TriChroma использует отдельные лазерные источники красного, зеленого и синего света для более яркого изображения, а также обеспечивает поддержку 107% цветового пространства BT.2020. По словам представителей Hisense, изображение получается более реалистичным, чем могут отобразить светодиодные экраны телевизоров.

[ + – ] Технология TriChroma Laser Фото: Hisense

Проектор PX1 может воспроизводить контент 4K UHD с диагональю до 120 дюймов с переменным фокусом, обеспечивающим четкость изображения. Проекционное отношение 0,25:1 означает, что аппарат можно разместить около стены, на которую планируется проецирование изображения.

PX1 излучает 2000 люмен и может похвастаться динамической контрастностью 1 000 000:1, что подходит для просмотра при дневном свете, особенно при использовании с дополнительным экраном ALR (подавление окружающего света), хотя качество изображения будет лучше после наступления темноты. Имеется режим Filmmaker, есть поддержка HDR10 и HLG. Частота обновления достигает 60 Гц.

[ + – ] PX1 - новый проектор Hisense Фото: Hisense

Интеллектуальный проектор поддерживает Bluetooth и Wi-Fi 802.11ac, работает под управлением Android TV, обеспечивает доступ к Disney Plus, Hulu, Prime Video и Sling TV (Netflix не упоминается). Он также может отображать контент с экрана смартфона благодаря Chromecast, совместим с Google Assistant и Alexa и даже может стать частью экосистемы умного дома.

[ + – ] Лазерный телевизор старшего поколения - PX1 Pro Фото: Hisense

Новая модель оснащена двумя портами HDMI 2.1, в том числе одним с возможностью eARC для более легкой интеграции в аудиосистему домашнего кинотеатра, а также поддерживает WiSA для совместимых многоканальных систем объемного звучания, хотя PX1 обладает собственным 30-ваттным Dolby. Звуковая система Atmos для "четкой речи, четких высоких частот и гулких низких частот". Есть цифровой и аналоговый аудиовыходы, а также возможно подключение к локальной сети Ethernet и USB.

Hisense PX1 доступен по розничной цене 2499 долларов США, что намного дешевле, чем модель L9G, и примерно на 800 долларов дешевле, чем его аналог Pro.

Напомним, что производитель фототехники Leica Camera AG тоже выпустил лазерный телевизор под названием Leica Cine 1. Новинка была продемонстрирована на специализированной выставке в Германии.