"Розумний" лазерний телевізор можна купити дешево: що відомо про Hisense PX1 (фото)

Компанія пропонує ультракороткофокусний інтелектуальний проєктор 4K лише за $2500.

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Компанія Hisense USA оснастила новий 4K-проєктор технологією TriChroma Laser, яка робить зображення максимально детальним. Цю ж технологію мають у своєму розпорядженні дорожчі моделі на зразок L9G 2021 року і PX1 Pro, що вийшла у 2022 році, пише newatlas.com.

Архітектура TriChroma використовує окремі лазерні джерела червоного, зеленого та синього світла для яскравішого зображення, а також забезпечує підтримку 107% колірного простору BT.2020. За словами представників Hisense, зображення виходить реалістичнішим, ніж можуть відобразити світлодіодні екрани телевізорів.

[ + – ] Технологія TriChroma Laser Фото: Hisense

Проєктор PX1 може відтворювати контент 4K UHD із діагоналлю до 120 дюймів зі змінним фокусом, що забезпечує чіткість зображення. Проєкційне відношення 0,25:1 означає, що апарат можна розмістити біля стіни, на яку планується проєктування зображення.

PX1 випромінює 2000 люменів і може похвалитися динамічною контрастністю 1 000 000:1, що підходить для перегляду з денним світлом, особливо при використанні з додатковим екраном ALR (пригнічення навколишнього світла), хоча якість зображення буде кращою після настання темряви. Є режим Filmmaker, є підтримка HDR10 та HLG. Частота оновлення досягає 60 Гц.

[ + – ] PX1 — новий проєктор Hisense Фото: Hisense

Інтелектуальний проєктор підтримує Bluetooth і Wi-Fi 802.11ac, працює під керуванням Android TV, забезпечує доступ до Disney Plus, Hulu, Prime Video та Sling TV (Netflix не згадується). Він також може відображати контент із екрана смартфона завдяки Chromecast, сумісний із Google Assistant і Alexa та навіть може стати частиною розумної екосистеми.

[ + – ] Лазерний телевізор старшого покоління — PX1 Pro Фото: Hisense

Нова модель оснащена двома портами HDMI 2.1, у тому числі одним із можливістю eARC для легшої інтеграції в аудіосистему домашнього кінотеатру, а також підтримує WiSA для сумісних багатоканальних систем об'ємного звучання, хоча PX1 має власний 30-ватний Dolby. Звукова система Atmos для "чіткого мовлення, чітких високих частот і низьких гучних частот". Є цифровий і аналоговий аудіовиходи, а також можливе підключення до локальної мережі Ethernet і USB.

Hisense PX1 доступний за роздрібною ціною 2499 доларів США, що набагато дешевше, ніж модель L9G, і приблизно на 800 доларів дешевше, ніж його аналог Pro.

Нагадаємо, що виробник фототехніки Leica Camera AG також випустив лазерний телевізор під назвою Leica Cine 1. Новинку продемонстрували на спеціалізованій виставці в Німеччині.