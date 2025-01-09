Вместо телевизора: новый лазерный 4К-проектор L9Q сделает из дома кинотеатр

Лазерный проектор L9Q может обеспечить четкую и насыщенную картинку даже в ярко освещенных комнатах, утверждает производитель.

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Компания Hisense анонсировала на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе проектор L9Q с тройным лазерным процессором, высокой яркостью, точностью цветопередачи и контрастностью, а также экранами ALR размером до 150 дюймов. Об этом пишет портал New Atlas.

Как отмечают в издании, полные характеристики L9Q пока не разглашаются, однако Hisense обещает улучшенную производительность и дизайн, которые "изменят представление о домашнем кинотеатре".

Проектор получил световой двигатель TriChroma, который, как сообщается, обеспечивает яркость до 5 000 люмен, контрастность 5 000:1 и охват 110 % цветового охвата BT.2020. По словам производителя, пользователи смогут насладиться ярким и четким изображением даже в хорошо освещенных комнатах.

L9Q оснащен функцией автоматического выравнивания экрана и ручной коррекцией трапецеидальных искажений, что значительно упрощает настройку и позволяет легко переключаться между размерами экрана. В комплекте идут пять экранов с диагональю от 100 до 150 дюймов, подавляющих внешнюю засветку.

"Эти экраны повышают яркость и четкость при любом освещении, обеспечивая ощущение кинотеатра в любой комнате", — подчеркнули в компании.

В L9Q также встроена звуковая система 6.2.2 с наклонной звуковой корзиной, вдохновленная римскими амфитеатрами, которая поддерживает иммерсивный звук Dolby Atmos и DTA Virtual X.

"Предоставляя потрясающие визуальные эффекты, захватывающий звук и надежный набор функций, Hisense продолжает лидировать в категории лазерных телевизоров, устанавливая новый стандарт того, что возможно в домашних развлечениях", — заявил производитель.

Напомним, компания MGO представила на выставке СES 2025 в Лас-Вегасе миниатюрный лазерный проектор O2S Ultra с разрешением 4К, который поможет сэкономить много места в комнате.

Ранее компания BenQ также разработала проектор X300G, который вполне может заменить 120-дюймовый телевизор благодаря разрешению 4K, яркости 2000 нит и контрастности 600 000:1.