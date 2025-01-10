Заменит телевизор: представлен "умный" 4K-проектор для стены и потолка (видео)

По словам производителя, проектор Dongying A3 можно использовать днем, не задергивая шторы, а также наклонять на 260 градусов.

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Китайская компания Dongying представила необычный смарт-проектор A3, который может передавать изображение на стену или потолок, служить мини-дисплеем для работы или игр и даже прикроватными часами. Об этом пишет портал New Atlas.

Проектор Dongying A3

Сообщается, что A3 обеспечивает 4K-изображение с яркостью 3 000 люмен. Благодаря этому проектор можно использовать днем, не задергивая шторы, однако при приглушенном освещении изображение все же будет лучше. В основе лежит проекционный процессор 4K UHD, который, как сообщается, способен поддерживать входное разрешение 8K. Заявленный размер изображения составляет от 40 до 450 дюймов.

Dongying A3 Фото: Dongying

Проектор устанавливается на подставку, которая может наклонять устройство на 260 градусов, передавая изображение, в том числе, на потолок. Эта подставка также оснащена 20-ваттной акустической системой для звукового сопровождения визуальных эффектов или потоковой передачи музыки через Bluetooth.

Проектор получил чипсет MediaTek MT9669 с поддержкой 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти. Сообщается, что текущий прототип работает под управлением Android 9.0, но производственная версия будет адаптирована для операционной системы Android 11.

Dongying A3 управляется через Android 9.0 Фото: Dongying

A3 также имеет функцию автофокусировки, которая помогает сохранять четкость изображения без необходимости тонкой настройки вручную. При этом производитель не упоминает о других технологиях автоматической настройки, таких как коррекция трапецеидальных искажений, подгонка под экран или избегание объектов.

Dongying A3 Фото: Dongying

Напомним, компания Hisense анонсировала на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе проектор L9Q с тройным лазерным процессором, высокой яркостью, точностью цветопередачи и контрастностью, а также экранами ALR размером до 150 дюймов.

В свою очередь компания JMGO представила на выставке СES 2025 миниатюрный лазерный проектор O2S Ultra с разрешением 4К, который позволяет сэкономить много места в комнате.