Заменит телевизор: представлен "умный" 4K-проектор для стены и потолка (видео)
По словам производителя, проектор Dongying A3 можно использовать днем, не задергивая шторы, а также наклонять на 260 градусов.
Китайская компания Dongying представила необычный смарт-проектор A3, который может передавать изображение на стену или потолок, служить мини-дисплеем для работы или игр и даже прикроватными часами. Об этом пишет портал New Atlas.
Сообщается, что A3 обеспечивает 4K-изображение с яркостью 3 000 люмен. Благодаря этому проектор можно использовать днем, не задергивая шторы, однако при приглушенном освещении изображение все же будет лучше. В основе лежит проекционный процессор 4K UHD, который, как сообщается, способен поддерживать входное разрешение 8K. Заявленный размер изображения составляет от 40 до 450 дюймов.
Проектор устанавливается на подставку, которая может наклонять устройство на 260 градусов, передавая изображение, в том числе, на потолок. Эта подставка также оснащена 20-ваттной акустической системой для звукового сопровождения визуальных эффектов или потоковой передачи музыки через Bluetooth.
Проектор получил чипсет MediaTek MT9669 с поддержкой 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти. Сообщается, что текущий прототип работает под управлением Android 9.0, но производственная версия будет адаптирована для операционной системы Android 11.
A3 также имеет функцию автофокусировки, которая помогает сохранять четкость изображения без необходимости тонкой настройки вручную. При этом производитель не упоминает о других технологиях автоматической настройки, таких как коррекция трапецеидальных искажений, подгонка под экран или избегание объектов.
Напомним, компания Hisense анонсировала на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе проектор L9Q с тройным лазерным процессором, высокой яркостью, точностью цветопередачи и контрастностью, а также экранами ALR размером до 150 дюймов.
В свою очередь компания JMGO представила на выставке СES 2025 миниатюрный лазерный проектор O2S Ultra с разрешением 4К, который позволяет сэкономить много места в комнате.