Топ-10 смартфонів із найкращим часом автономної роботи: Samsung Galaxy, Oppo, Sony та інші

У рейтингу — Samsung Galaxy S24+, Sony Xperia 10 IV, Oppo Reno 11 F 5G, Oppo A78 5G, Apple iPhone 15 Plus, Nokia XR20, Asus Zenfone 10, Nothing Phone 2a Plus, Nothing Phone 2a, CMF Phone 1. Добірку створив ресурс Tech Advisor.

Sony Xperia 10 IV

Плюси

Чудовий час роботи від батареї

Практична легка конструкція

Чіткий OLED-екран

Мінуси

Немає частоти оновлення 120 Гц

Нерівномірна камера

Повільна зарядка

Цей телефон у жодному разі не є найкращим телефоном. Але якщо потрібна тривалість роботи батареї, то серед повнофункціональних телефонів Android з Google Play Store Sony Xperia 10 IV перевершує всіх конкурентів. У тесті батареї PC Mark він набрав 24 години і 52 хвилини — абсолютно неймовірний результат, який упевнено перевершує телефон, що посів друге місце в цьому списку.

Це означає, що Xperia 10 IV — єдиний протестований нами телефон, який дійсно може працювати до трьох днів без підзарядки.

Це тим більше вражає, враховуючи, що товщина всього 8,3 мм. Плюс до цього захист від води і пилу IP68 і аудіороз'єм 3,5 мм, а також привабливий 6-дюймовий екран з високим співвідношенням сторін 21:9 для перегляду повноекранних фільмів.

Він повільно заряджається, камери не найкращі, і загалом він трохи нудний, але акумулятор — найкращий у своєму роді.

Oppo Reno 11 F 5G

Плюси

Сильні основна і фронтальна камери

Великий, яскравий екран

Підтримка розширюваного сховища

Мінуси

Камери, що підтримують, розчаровують

Продуктивність і збірка могли б бути кращими

Недоступний у США.

Незважаючи на те, що Xperia 10 VI має гарний час автономної роботи, його було випущено ще в 2022 році.

Його 5000 мАг-батарея не звучить як щось особливе, але вона забезпечує дійсно чудовий час автономної роботи. У нашому тестуванні два повних дні на одній зарядці були цілком досяжні.

Якщо батарея розрядиться, 11 F 5G підтримує швидку зарядку 67 Вт, хоча у Великій Британії зарядний пристрій не входить до комплекту. Бездротової зарядки теж немає.

В іншому цей телефон середнього класу пропонує відмінний дисплей, розширювану пам'ять і сильні основну та фронтальну камери.

Oppo A78 5G

Плюси

Хороша продуктивність за цю ціну

Хороший дисплей із частотою 90 Гц

Чудовий час роботи від батареї

Мінуси

Середні камери

Купа непотрібного ПЗ

Дешева збірка

Oppo A78 5G може бути дешевим, що видно за його дешевою якістю збірки і середніми камерами, але він не економить на часі роботи від батареї.

У телефоні є й інші переваги, зокрема привабливий дисплей із частотою оновлення 90 Гц і достатня продуктивність, щоб протриматися цілий день.

Apple iPhone 15 Plus

Плюси

Відмінна продуктивність A16 Bionic

Корисний динамічний острів

Чіткий, яскравий дисплей

Міцна, високоякісна збірка

Мінуси

Немає телеоб'єктива

Відображення тільки 60 Гц

Відносно дорого

Як згадувалося вище, iPhone не може запустити додаток PCMark. Однак реальний час роботи батареї iPhone 15 Plus настільки хороший, що нам довелося ввімкнути його.

Apple публічно не розкриває ємність акумулятора своїх телефонів, але, схоже, це 4383 мАг. Однак енергоефективність чипа A16 Bionic (який також забезпечує чудову продуктивність) і оптимізації Apple призводять до зоряного часу автономної роботи.

Дисплей — це змішана картина, яскравий, детальний екран підводить те, що він все ще обмежений 60 Гц. Відсутність телеоб'єктива також може відлякати людей за цю ціну, але преміальна збірка і корисний Dynamic Island допомагають компенсувати це, поряд зі звичайною тривалою підтримкою програмного забезпечення Apple.

Nokia XR20

Плюси

Міцна і довговічна конструкція

Тривала гарантія

підтримка 5G

Доступний

Мінуси

Обмежена продуктивність

Відображення тільки 60 Гц

Старе обладнання

Nokia XR20 — це нішевий телефон. Він був випущений у 2021 році і призначений для використання в складних умовах, а не для повсякденного використання.

Але на момент написання статті він все ще продається, і є кілька причин, через які можна захотіти його купити. Час роботи акумулятора — один із головних чинників: для більшості людей це телефон на два дні.

Asus Zenfone 10

Плюси

Відмітний, компактний дизайн

Фантастичний час роботи від батареї

Сильні характеристики

Роз'єм для навушників

Мінуси

Камера тільки середнього рівня

Обіцяно всього два оновлення Android

Asus Zenfone 10 — найкомпактніший флагманський смартфон.

За винятком лише двох років оновлень ПЗ, цей телефон відповідає всім вимогам. Чудовий дизайн із паперовою задньою панеллю (на відміну від слизького скла), першокласна продуктивність, чудові камери та вишуканий погляд Asus на Android.

Це чудовий телефон з акумулятором, який справді поміщається в кишені та навіть має функції (наприклад, 3,5-мм роз'єм для навушників), від яких більшість великих телефонів відмовилися через передбачувану нестачу місця. Варто поглянути на Zenfone 10 хоча б з цієї причини.

Судячи з усього, на зміну Zenfone 10 прийшла модель Zenfone 11 Ultra, яка відрізняється набагато більшим дизайном і не досягає тих же стандартів часу автономної роботи.

Nothing Phone 2a Plus

Плюси

Унікальні вогні "Гліф"

Преміальний металевий корпус

Вражаюча селфі-камера

Відмінна продуктивність, включно з іграми

Мінуси

Поляризаційний дизайн

Інші камери не такі гарні

У коробці немає зарядного пристрою

Один із трьох смартфонів Nothing у цьому списку, Phone (2a) Plus має перевагу в плані часу автономної роботи.

Його 5000 мАг-акумулятор не являє собою нічого особливого, але дані PCMark і реальне використання показують, що він може працювати дуже довго на одній зарядці. Однак, головна причина купити Phone (2a) Plus серед конкурентів, які не належать до Nothing, — це його унікальний інтерфейс "Glyph" з підсвічуванням на задній панелі, який можна налаштувати для рингтонів, сповіщень і багато чого іншого. У поєднанні з преміальним металевим корпусом це дійсно видатний телефон.

В іншому дисплей і продуктивність дуже хороші, як і селфі-камера. Інші об'єктиви не такі хороші, але все одно дуже придатні для використання.

Nothing також має унікальний підхід до Android, пропонуючи широкий спектр можливостей налаштування і гідну підтримку програмного забезпечення.

Плюси

Унікальний дизайн

Преміум-складання

Відмінний дисплей

Зручне, настроюване програмне забезпечення

Мінуси

Зниження версії чипсета порівняно з (2a) Plus

Гірша селфі-камера, ніж (2a) Plus

Камери з помилками

Звичайний телефон (2a) також заслуговує на своє місце в цьому списку, тим паче що він значно доступніший за модель Plus.

І незважаючи на трохи нижчий бал у тесті на продуктивність, час роботи батареї практично ідентичний. Це все ще телефон на два дні для багатьох людей і телефон на цілий день для всіх.

Samsung Galaxy S24+

Плюси

Чудовий 6,7-дюймовий дисплей

Висока продуктивність (Exynos або Snapdragon)

Відмінні камери

Корисні функції ШІ

Сім років оновлень

Мінуси

Дорогий

Немає підтримки S Pen

Для багатьох людей S24+ є найкращим вибором у лінійці флагманських смартфонів Samsung S24.

Це особливо вірно, коли справа доходить до часу роботи батареї, де він перевершує навіть топовий Galaxy S24 Ultra.

Snapdragon 8 Gen 3 має невелику перевагу в плані продуктивності, але Exynos 2400 не надто відстає, являючи собою великий стрибок вперед для власних чипсетів Samsung. Зарядка також була поліпшена порівняно з попередніми поколіннями — тепер вона становить 45 Вт.

Але S24+ — найбільш збалансований телефон у цьому списку, з приголомшливим 6,7-дюймовим дисплеєм, преміальним дизайном і чудовими камерами.

CMF Phone 1

Плюси

Унікальний, стильний дизайн

Надійна продуктивність

Кумедні аксесуари

Чудове співвідношення ціни та якості

Мінуси

Немає NFC

Просте налаштування камери

Найкращий бюджетний телефон, який можна купити, просто має чудовий час автономної роботи. CMF Phone 1, перший телефон від суббренду Nothing, поєднує в собі чудову витривалість із справді унікальним дизайном.

Поєднання скромного осередку 5000 мАг з енергоефективним чипсетом MediaTek Dimensity 7300 дає гідну продуктивність, але дуже хороший час автономної роботи.

Іншою ключовою перевагою є унікальний дизайн зі стильною задньою панеллю, яку можна замінити на щось більш барвисте. Також у правому нижньому кутку є кріплення, яке можна використовувати для приєднання користувацьких шнурків, підставок або аксесуарів для гаманця.

З чудовим дисплеєм і унікальним програмним забезпеченням у нього так багато сильних сторін. Основні недоліки — базові камери і відсутність NFC, але більшість людей зможуть закрити на них очі за цю доступну ціну.

Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.