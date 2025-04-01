Найкращі гаджети 2025 року: смартфони, ноутбуки, колонки і навіть екзоскелет (відео)

Перші три місяці 2025 року були багатими на технологічні новинки, і вже можна назвати найкращі пристрої кварталу.

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Видання Gizmodo обрало 6 найцікавіших і найкорисніших пристосувань початку 2025 року.

Hypershell X

Екзоскелет HypershellX допомагає в походах Фото: Антарктида

Hypershell X може покласти початок революції екзоскелетів. Пристрій визначає, коли людина рухаєте ногою, а потім допомагає цьому руху за допомогою вбудованих моторів.

Екзоскелет доволі простий, тож не дасть змоги носію піднімати величезну вагу чи стрибати на два метри в повітря, але значно полегшує рухи. Під час тесту журналіст Gizmodo помітив, що Hypershell X допоміг краще перенести тригодинний похід і приблизно на третину знизив втому. Модель Hypershell Pro X також мала напрочуд великий термін служби батареї, який можна було підтримувати навіть під час руху протягом кількох годин.

Oppo Find N5

Смартфон Oppo Find N5, що вийшов у лютому, більший і тонший за складні смартфони, які пропонує Samsung і Google. Gizmodo нарікає, що модель не продається в Північній Америці, зате вона доступна для попереднього замовлення в Україні за ціною близько 88,5 тис. грн.

Телефон важить 229 грамів і отримав два дисплеї: внутрішній з діагоналлю 8,12 дюйма (2248 x 2480 пікселів) і зовнішній з діагоналлю 6,62 дюйма (1140 x 2616). Він працює завдяки передовому на сьогодні чипсету Qualcomm Snapdragon 8 Elite і під управлінням операційної системи Android 15. Дисплей LTPO OLED підтримує Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, частоту оновлення 120 ГЦ, пікову яскравість 2450 ніт. Високу автономність забезпечує акумулятор ємністю 5600 мАг і швидка зарядка: 80 Вт — дротова (100% заряду за 50 хвилин), і 50 Вт — бездротова.

Огляд смартфона Oppo Find N5

MacBook Air M4

Ноутбук MacBook Air M4 від Apple Фото: Скриншот

MacBook Air залишається одним з найкращих ноутбуків з моменту появи чіпа M1. Нова версія поставляється в "небесно-блакитному" кольорі, який більше схожий на хмарний день, ніж на сонячне небо, але також має найнижчу ціну за всю історію — 1000 доларів. При цьому продуктивність сильно збільшилася з MacBook Air серії M3. Він має особливо потужний графічний процесор, примудряючись опинитися трохи нижче MacBook Pro 14 з M4 у тестах Gizmodo. На думку оглядачів, на даний момент MacBook Air M4 дуже близький до досконалості, і єдиним недоліком є виріз на дисплеї.

Razer Blade 16

Один із найкращих і найдорожчих ігрових ноутбуків став меншим, хоча ціна при цьому теж зросла — в Україні вона стартує від 89 859 грн за даними сервісу Hotline. Razer Blade 16 2025 року випуску містить відеокарту Nvidia GeForce RT 5090 у верхній частині, тому продуктивність під час ігор буде стабільно високою. Він також оснащений OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2560 x 1600 пікселів, щоб продемонструвати максимально кращу графіку навіть найвимогливіших ігор.

Заради високої потужності доведеться пожертвувати часом автономної роботи, і ноутбук не протримається довго без підзарядки. Однак тонший дизайн дасть змогу любителям відеоігор покласти Razer Blade 16 у сумку і не відчувати себе переносником цегли.

Огляд ноутубка Razer Blade 16

JBL Charge 6

Портативна колонка JBL Charge 6 Фото: Скриншот

Модель дарує найкращу якість звуку для свого розміру серед усіх мобільних колонок у формі пігулки. Шоста модель звучить збалансованіше, ніж попередні версії Charge, із солідними високими і середніми частотами в поєднанні з традиційно чудовим басом. Невелика колонка JBL, як і раніше, довговічна і все ще досить потужна, щоб прослужити довгий час — вбудований час забезпечує до 28 годин роботи. Можливості двох колонок можна об'єднати у форматі стерео завдяки функції PartyTogether на JBL Portable.

AMD Radeon RX 9070 XT

Нова відеокарта AMD Radeon RX 9070 XT Фото: Скриншот

Коли ринок високопродуктивних відеокарт був фактично монополізований Nvidia, компанії AMD довелося зробити ставку на дешевші графічні процесори класом нижче. З Radeon RX 9070 XT компанія домоглася успіху, залишивши запас потужності.

Відеокарта відповідає або навіть перевершує за продуктивністю Nvidia GeForce RTX 5070 Ti, коштує на 150 доларів менше — 599 доларів у роздробі. Нова модель масштабування FSR 4, яка є ексклюзивною для цієї і Radeon RX 9070, також забезпечує солідний приріст продуктивності без відчутного збитку для візуальної якості. Варто ще постаратися, щоб знайти RX 9070 XT за 600 доларів або хоча б просто в наявності, але вона все одно обійдеться дешевше, ніж еквівалент Nvidia.

Раніше писали про найкращі складні смартфони 2025 року. До них віднесли Google Pixel 9 Pro Fold, OnePlus Open, Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy Z Flip 6, Motorola Razr Plus 2024.