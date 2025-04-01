Найкращі гаджети 2025 року: смартфони, ноутбуки, колонки і навіть екзоскелет (відео)
Перші три місяці 2025 року були багатими на технологічні новинки, і вже можна назвати найкращі пристрої кварталу.
Видання Gizmodo обрало 6 найцікавіших і найкорисніших пристосувань початку 2025 року.
Hypershell X
Hypershell X може покласти початок революції екзоскелетів. Пристрій визначає, коли людина рухаєте ногою, а потім допомагає цьому руху за допомогою вбудованих моторів.
Екзоскелет доволі простий, тож не дасть змоги носію піднімати величезну вагу чи стрибати на два метри в повітря, але значно полегшує рухи. Під час тесту журналіст Gizmodo помітив, що Hypershell X допоміг краще перенести тригодинний похід і приблизно на третину знизив втому. Модель Hypershell Pro X також мала напрочуд великий термін служби батареї, який можна було підтримувати навіть під час руху протягом кількох годин.
Oppo Find N5
Смартфон Oppo Find N5, що вийшов у лютому, більший і тонший за складні смартфони, які пропонує Samsung і Google. Gizmodo нарікає, що модель не продається в Північній Америці, зате вона доступна для попереднього замовлення в Україні за ціною близько 88,5 тис. грн.
Телефон важить 229 грамів і отримав два дисплеї: внутрішній з діагоналлю 8,12 дюйма (2248 x 2480 пікселів) і зовнішній з діагоналлю 6,62 дюйма (1140 x 2616). Він працює завдяки передовому на сьогодні чипсету Qualcomm Snapdragon 8 Elite і під управлінням операційної системи Android 15. Дисплей LTPO OLED підтримує Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, частоту оновлення 120 ГЦ, пікову яскравість 2450 ніт. Високу автономність забезпечує акумулятор ємністю 5600 мАг і швидка зарядка: 80 Вт — дротова (100% заряду за 50 хвилин), і 50 Вт — бездротова.
MacBook Air M4
MacBook Air залишається одним з найкращих ноутбуків з моменту появи чіпа M1. Нова версія поставляється в "небесно-блакитному" кольорі, який більше схожий на хмарний день, ніж на сонячне небо, але також має найнижчу ціну за всю історію — 1000 доларів. При цьому продуктивність сильно збільшилася з MacBook Air серії M3. Він має особливо потужний графічний процесор, примудряючись опинитися трохи нижче MacBook Pro 14 з M4 у тестах Gizmodo. На думку оглядачів, на даний момент MacBook Air M4 дуже близький до досконалості, і єдиним недоліком є виріз на дисплеї.
Razer Blade 16
Один із найкращих і найдорожчих ігрових ноутбуків став меншим, хоча ціна при цьому теж зросла — в Україні вона стартує від 89 859 грн за даними сервісу Hotline. Razer Blade 16 2025 року випуску містить відеокарту Nvidia GeForce RT 5090 у верхній частині, тому продуктивність під час ігор буде стабільно високою. Він також оснащений OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2560 x 1600 пікселів, щоб продемонструвати максимально кращу графіку навіть найвимогливіших ігор.
Заради високої потужності доведеться пожертвувати часом автономної роботи, і ноутбук не протримається довго без підзарядки. Однак тонший дизайн дасть змогу любителям відеоігор покласти Razer Blade 16 у сумку і не відчувати себе переносником цегли.
JBL Charge 6
Модель дарує найкращу якість звуку для свого розміру серед усіх мобільних колонок у формі пігулки. Шоста модель звучить збалансованіше, ніж попередні версії Charge, із солідними високими і середніми частотами в поєднанні з традиційно чудовим басом. Невелика колонка JBL, як і раніше, довговічна і все ще досить потужна, щоб прослужити довгий час — вбудований час забезпечує до 28 годин роботи. Можливості двох колонок можна об'єднати у форматі стерео завдяки функції PartyTogether на JBL Portable.
AMD Radeon RX 9070 XT
Коли ринок високопродуктивних відеокарт був фактично монополізований Nvidia, компанії AMD довелося зробити ставку на дешевші графічні процесори класом нижче. З Radeon RX 9070 XT компанія домоглася успіху, залишивши запас потужності.
Відеокарта відповідає або навіть перевершує за продуктивністю Nvidia GeForce RTX 5070 Ti, коштує на 150 доларів менше — 599 доларів у роздробі. Нова модель масштабування FSR 4, яка є ексклюзивною для цієї і Radeon RX 9070, також забезпечує солідний приріст продуктивності без відчутного збитку для візуальної якості. Варто ще постаратися, щоб знайти RX 9070 XT за 600 доларів або хоча б просто в наявності, але вона все одно обійдеться дешевше, ніж еквівалент Nvidia.
Раніше писали про найкращі складні смартфони 2025 року. До них віднесли Google Pixel 9 Pro Fold, OnePlus Open, Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy Z Flip 6, Motorola Razr Plus 2024.