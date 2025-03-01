Складні Android-смартфони 2025 року: рейтинг найдостойніших моделей (фото, відео)

У рейтингу — Google Pixel 9 Pro Fold, OnePlus Open, Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy Z Flip 6, Motorola Razr Plus 2024.

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Ось деякі з найдостойніших складних смартфонів 2025 року. Добірку створили експерти видання Techradar.

Google Pixel 9 Pro Скласти Google Pixel 9 Pro

Смартфон Google Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9 Pro Fold — це смартфон, який здається абсолютно нормальним, незалежно від того, як його використовують. Дисплей точно такий самий, як і екран на Google Pixel 9 — не більше і не менше. Внутрішній дисплей — це найбільший з усіх, представлених на ринку.

Pixel 9 Pro Fold простий у використанні, має деякі функції штучного інтелекту для фотографій, інструменти на кшталт Reimagine. Pixel 9 Pro Fold, безумовно, найкращий телефон, щоб спробувати всі досягнення Google у сфері штучного інтелекту, вважають експерти, які тестували його.

OnePlus Open

Смартфон OnePlus Open

OnePlus Open має чудові камери, особливо для портретів і селфі, найкращий дизайн серед усіх великих "розкладачок", особливо якщо є можливість заплатити трохи більше за версію OnePlus Open Apex, що поставляється в Crimson Shadow Color і містить 1 ТБ пам'яті внутрішнього сховища.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6 Фото: Future

Samsung Galaxy Z Fold 6 — багатофункціональний складаний телефон, який можна купити на сьогоднішній день. Він має опцію запуску декількох додатків у декількох вікнах, продуктивний чип, непоганий акумулятор. Експерти вважають, що гаджет ідеально підходить для використання в бізнесі.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 Фото: Future

Samsung Galaxy Z Flip 6 — це найпотужніший і найнадійніший фліп-телефон серед конкурентів. Можливо, він поступається за функціоналом Motorola Razr Plus 2024, але він видається набагато міцнішим і потужнішим, а функції штучного інтелекту Samsung справді корисні.

Motorola Razr Plus 2024

Смартфон Motorola Razr Plus 2024 Motorola Razr Plus 2024

У Motorola Razr Plus 2024 було одне завдання: бути трохи крутішим, ніж Razr 2023 року. Він у цьому досяг успіху завдяки ще більшому основному дисплею, яскравим новим колірним опціям, а також корисним ярликам і функціям, які роблять його зручним у використанні.

Раніше ми писали, що потрібно зробити, щоб смартфон працював якомога довше. Такі прості аспекти, як зарядка батареї та якість зарядного пристрою, можуть серйозно вплинути на життєвий цикл гаджета.