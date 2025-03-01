Складні Android-смартфони 2025 року: рейтинг найдостойніших моделей (фото, відео)
У рейтингу — Google Pixel 9 Pro Fold, OnePlus Open, Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy Z Flip 6, Motorola Razr Plus 2024.
Ось деякі з найдостойніших складних смартфонів 2025 року. Добірку створили експерти видання Techradar.
Google Pixel 9 Pro Скласти Google Pixel 9 Pro
Pixel 9 Pro Fold — це смартфон, який здається абсолютно нормальним, незалежно від того, як його використовують. Дисплей точно такий самий, як і екран на Google Pixel 9 — не більше і не менше. Внутрішній дисплей — це найбільший з усіх, представлених на ринку.
Pixel 9 Pro Fold простий у використанні, має деякі функції штучного інтелекту для фотографій, інструменти на кшталт Reimagine. Pixel 9 Pro Fold, безумовно, найкращий телефон, щоб спробувати всі досягнення Google у сфері штучного інтелекту, вважають експерти, які тестували його.
OnePlus Open
OnePlus Open має чудові камери, особливо для портретів і селфі, найкращий дизайн серед усіх великих "розкладачок", особливо якщо є можливість заплатити трохи більше за версію OnePlus Open Apex, що поставляється в Crimson Shadow Color і містить 1 ТБ пам'яті внутрішнього сховища.
Samsung Galaxy Z Fold 6
Samsung Galaxy Z Fold 6 — багатофункціональний складаний телефон, який можна купити на сьогоднішній день. Він має опцію запуску декількох додатків у декількох вікнах, продуктивний чип, непоганий акумулятор. Експерти вважають, що гаджет ідеально підходить для використання в бізнесі.
Samsung Galaxy Z Flip 6
Samsung Galaxy Z Flip 6 — це найпотужніший і найнадійніший фліп-телефон серед конкурентів. Можливо, він поступається за функціоналом Motorola Razr Plus 2024, але він видається набагато міцнішим і потужнішим, а функції штучного інтелекту Samsung справді корисні.
Motorola Razr Plus 2024
У Motorola Razr Plus 2024 було одне завдання: бути трохи крутішим, ніж Razr 2023 року. Він у цьому досяг успіху завдяки ще більшому основному дисплею, яскравим новим колірним опціям, а також корисним ярликам і функціям, які роблять його зручним у використанні.
Раніше ми писали, що потрібно зробити, щоб смартфон працював якомога довше. Такі прості аспекти, як зарядка батареї та якість зарядного пристрою, можуть серйозно вплинути на життєвий цикл гаджета.