Складные Android-смартфоны 2025 года: рейтинг самых достойных моделей (фото, видео)

В рейтинге – Google Pixel 9 Pro Fold, OnePlus Open, Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy Z Flip 6, Motorola Razr Plus 2024.

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Вот некоторые из самых достойных складных смартфонов 2025 года. Подборку создали эксперты издания Techradar.

Google Pixel 9 Pro Fold

Смартфон Google Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9 Pro Fold — это смартфон который кажется совершенно нормальным, независимо от того, как его используют. Дисплей точно такой же, как и экран на Google Pixel 9 — не больше и не меньше. Внутренний дисплей — это самый большой из всех, представленных на рынке.

Pixel 9 Pro Fold прост в использовании, располагает некоторыми функциями искусственного интеллекта для фотографий, инструментами вроде Reimagine. Pixel 9 Pro Fold, безусловно, лучший телефон, чтобы попробовать все достижения Google в области искусственного интеллекта, считают эксперты, тестировавшие его.

OnePlus Open

Смартфон OnePlus Open

OnePlus Open имеет отличные камеры, особенно для портретов и селфи, лучший дизайн среди всех больших "раскладушек", особенно если есть возможность заплатить немного больше за версию OnePlus Open Apex, которая поставляется в Crimson Shadow Color и включает в себя 1 ТБ памяти внутреннего хранилища.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6 Фото: Future

Samsung Galaxy Z Fold 6 — многофункциональный складной телефон, который можно купить на сегодняшний день. Он имеет опцию запуска нескольких приложений в нескольких окнах, производительный чип, неплохой аккумулятор. Эксперты полагают, что гаджет идеально подходит для использования в бизнесе.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 Фото: Future

Samsung Galaxy Z Flip 6 — это самый мощный и надежный флип-телефон среди конкурентов. Возможно, он уступает по функционалу Motorola Razr Plus 2024, но он кажется гораздо более прочным и мощным, а функции искусственного интеллекта Samsung действительно полезные.

Motorola Razr Plus 2024

Смартфон Motorola Razr Plus 2024

У Motorola Razr Plus 2024 была одна задача: быть немного круче, чем Razr 2023 года. Он в этом преуспел благодаря еще большему основному дисплею, ярким новым цветовым опциям, а также полезным ярлыкам и функциям, которые делают его удобным в использовании.

Ранее мы писали, что нужно сделать, чтобы смартфон работал как можно дольше. Такие простые аспекты, как зарядка батареи и качество зарядного устройства, могут серьезно повлиять на жизненный цикл гаджета.