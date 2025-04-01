Лучшие гаджеты 2025 года: смартфоны, ноутбуки, колонки и даже экзоскелет (видео)

Первые три месяца 2025 года были богатыми на технологические новинки, и уже можно назвать лучшие устройства квартала.

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Издание Gizmodo выбрало 6 самых интересных и полезных приспособлений начала 2025 года.

Hypershell X

Экзоскелет HypershellX помогает в походах Фото: Gizmodo

Hypershell X может положить начало революции экзоскелетов. Устройство определяет, когда человек двигаете ногой, а затем помогает этому движению с помощью встроенных моторов.

Экзоскелет довольно простой, поэтому не позволит носителю поднимать огромный вес или прыгать на два метра в воздух, но значительно облегчает движения. Во время теста журналист Gizmodo заметил, что Hypershell X помог лучше перенести трехчасовой поход и примерно на треть снизил усталость. Модель Hypershell Pro X также имела удивительно большой срок службы батареи, который мог поддерживаться даже при движении в течение нескольких часов.

Oppo Find N5

Вышедший в феврале смартфон Oppo Find N5 больше и тоньше складных смартфонов, которые предлагает Samsung и Google. Gizmodo сетует, что модель не продается в Северной Америке, зато она доступна для предварительного заказа в Украине по цене около 88,5 тыс. грн.

Телефон весит 229 граммов и получил два дисплея: внутренний с диагональю 8,12 дюйма (2248 x 2480 пикселей) и внешний с диагональю 6,62 дюйма (1140 x 2616). Он работает благодаря передовому на сегодня чипсету Qualcomm Snapdragon 8 Elite и под управлением операционной системы Android 15. Дисплей LTPO OLED поддерживает Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, частоту обновления 120 ГЦ, пиковую яркость 2450 нит. Высокую автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 5600 мАч и быстрая зарядка: 80 Вт — проводная (100% заряда за 50 минут), и 50 Вт — беспроводная.

Обзор смартфона Oppo Find N5

MacBook Air M4

Ноутбук MacBook Air M4 от Apple Фото: Скриншот

MacBook Air остается одним из лучших ноутбуков с момента появления чипа M1. Новая версия поставляется в "небесно-голубом" цвете, который больше похож на облачный день, чем на солнечное небо, но также имеет самую низкую цену за всю историю — 1000 долларов. При этом производительность сильно увеличилась с MacBook Air серии M3. Он обладает особенно мощным графическим процессором, умудряясь оказаться чуть ниже MacBook Pro 14 с M4 в тестах Gizmodo. По мнению обозревателей, на данный момент MacBook Air M4 очень близок к совершенству, и единственным недостатком является вырез на дисплее.

Razer Blade 16

Один из лучших и самых дорогих игровых ноутбуков стал меньше, хотя цена при этом тоже выросла — в Украине она стартует от 89 859 грн по данным сервиса Hotline. Razer Blade 16 2025 года выпуска содержит видеокарту Nvidia GeForce RT 5090 в верхней части, поэтому производительность во время игр будет стабильно высокой. Он также оснащен OLED-дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей, чтобы продемонстрировать максимально лучшую графику даже самых требовательных игр.

Ради высокой мощности придется пожертвовать временем автономной работы, и ноутбук не продержится долго без подзарядки. Однако более тонкий дизайн позволить любителям видеоигр положить Razer Blade 16 в сумку и не чувствовать себя переносчиком кирпичей.

Обзор ноутубка Razer Blade 16

JBL Charge 6

Портативная колонка JBL Charge 6 Фото: Скриншот

Модель дарит лучшее качество звука для своего размера среди всех мобильных колонок в форме пилюли. Шестая модель звучит сбалансированнее, чем предыдущие версии Charge, с солидными высокими и средними частотами в сочетании с традиционно превосходным басом. Небольшая колонка JBL по-прежнему долговечна и все еще достаточно мощна, чтобы прослужить долгое время — встроенная время обеспечивает до 28 часов работы. Возможности двух колонок можно объединить в формате стерео благодаря функции PartyTogether на JBL Portable.

AMD Radeon RX 9070 XT

Новая видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT Фото: Скриншот

Когда рынок высокопроизводительных видеокарт был фактически монополизирован Nvidia, компании AMD пришлось сделать ставку на более дешевые графические процессоры классом пониже. С Radeon RX 9070 XT компания добилась успеха, оставив запас мощности.

Видеокарта соответствует или даже превосходит по производительности Nvidia GeForce RTX 5070 Ti, стоит на 150 долларов меньше — 599 долларов в рознице. Новая модель масштабирования FSR 4, которая является эксклюзивной для этой и Radeon RX 9070, также обеспечивает солидный прирост производительности без ощутимого ущерба для визуального качества. Стоит еще постараться, чтобы найти RX 9070 XT за 600 долларов или хотя бы просто в наличии, но она все равно обойдется дешевле, чем эквивалент Nvidia.

Ранее писали о лучших складных смартфонах 2025 года. К ним отнесли Google Pixel 9 Pro Fold, OnePlus Open, Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy Z Flip 6, Motorola Razr Plus 2024.