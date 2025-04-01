Лучшие гаджеты 2025 года: смартфоны, ноутбуки, колонки и даже экзоскелет (видео)
Первые три месяца 2025 года были богатыми на технологические новинки, и уже можно назвать лучшие устройства квартала.
Издание Gizmodo выбрало 6 самых интересных и полезных приспособлений начала 2025 года.
Hypershell X
Hypershell X может положить начало революции экзоскелетов. Устройство определяет, когда человек двигаете ногой, а затем помогает этому движению с помощью встроенных моторов.
Экзоскелет довольно простой, поэтому не позволит носителю поднимать огромный вес или прыгать на два метра в воздух, но значительно облегчает движения. Во время теста журналист Gizmodo заметил, что Hypershell X помог лучше перенести трехчасовой поход и примерно на треть снизил усталость. Модель Hypershell Pro X также имела удивительно большой срок службы батареи, который мог поддерживаться даже при движении в течение нескольких часов.
Oppo Find N5
Вышедший в феврале смартфон Oppo Find N5 больше и тоньше складных смартфонов, которые предлагает Samsung и Google. Gizmodo сетует, что модель не продается в Северной Америке, зато она доступна для предварительного заказа в Украине по цене около 88,5 тыс. грн.
Телефон весит 229 граммов и получил два дисплея: внутренний с диагональю 8,12 дюйма (2248 x 2480 пикселей) и внешний с диагональю 6,62 дюйма (1140 x 2616). Он работает благодаря передовому на сегодня чипсету Qualcomm Snapdragon 8 Elite и под управлением операционной системы Android 15. Дисплей LTPO OLED поддерживает Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, частоту обновления 120 ГЦ, пиковую яркость 2450 нит. Высокую автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 5600 мАч и быстрая зарядка: 80 Вт — проводная (100% заряда за 50 минут), и 50 Вт — беспроводная.
MacBook Air M4
MacBook Air остается одним из лучших ноутбуков с момента появления чипа M1. Новая версия поставляется в "небесно-голубом" цвете, который больше похож на облачный день, чем на солнечное небо, но также имеет самую низкую цену за всю историю — 1000 долларов. При этом производительность сильно увеличилась с MacBook Air серии M3. Он обладает особенно мощным графическим процессором, умудряясь оказаться чуть ниже MacBook Pro 14 с M4 в тестах Gizmodo. По мнению обозревателей, на данный момент MacBook Air M4 очень близок к совершенству, и единственным недостатком является вырез на дисплее.
Razer Blade 16
Один из лучших и самых дорогих игровых ноутбуков стал меньше, хотя цена при этом тоже выросла — в Украине она стартует от 89 859 грн по данным сервиса Hotline. Razer Blade 16 2025 года выпуска содержит видеокарту Nvidia GeForce RT 5090 в верхней части, поэтому производительность во время игр будет стабильно высокой. Он также оснащен OLED-дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей, чтобы продемонстрировать максимально лучшую графику даже самых требовательных игр.
Ради высокой мощности придется пожертвовать временем автономной работы, и ноутбук не продержится долго без подзарядки. Однако более тонкий дизайн позволить любителям видеоигр положить Razer Blade 16 в сумку и не чувствовать себя переносчиком кирпичей.
JBL Charge 6
Модель дарит лучшее качество звука для своего размера среди всех мобильных колонок в форме пилюли. Шестая модель звучит сбалансированнее, чем предыдущие версии Charge, с солидными высокими и средними частотами в сочетании с традиционно превосходным басом. Небольшая колонка JBL по-прежнему долговечна и все еще достаточно мощна, чтобы прослужить долгое время — встроенная время обеспечивает до 28 часов работы. Возможности двух колонок можно объединить в формате стерео благодаря функции PartyTogether на JBL Portable.
AMD Radeon RX 9070 XT
Когда рынок высокопроизводительных видеокарт был фактически монополизирован Nvidia, компании AMD пришлось сделать ставку на более дешевые графические процессоры классом пониже. С Radeon RX 9070 XT компания добилась успеха, оставив запас мощности.
Видеокарта соответствует или даже превосходит по производительности Nvidia GeForce RTX 5070 Ti, стоит на 150 долларов меньше — 599 долларов в рознице. Новая модель масштабирования FSR 4, которая является эксклюзивной для этой и Radeon RX 9070, также обеспечивает солидный прирост производительности без ощутимого ущерба для визуального качества. Стоит еще постараться, чтобы найти RX 9070 XT за 600 долларов или хотя бы просто в наличии, но она все равно обойдется дешевле, чем эквивалент Nvidia.
Ранее писали о лучших складных смартфонах 2025 года. К ним отнесли Google Pixel 9 Pro Fold, OnePlus Open, Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy Z Flip 6, Motorola Razr Plus 2024.