Відчуй себе Джеймсом Бондом: як працює "розумний" гнучкий чип для нігтів (фото)

Компанія Jakcom випускає NFC-чипи N3 Smart Nail Chip, призначені для впровадження в манікюр. Їх можна запрограмувати під різні цілі і використовувати для передачі даних на смартфон.

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Враженнями від використання смарт-чіп поділилася оглядачка техніки Вікторія Сонг на порталі The Verge. Вона зазначила, що Jakcom N3 Smart Nail Chip заснований на технології ближнього безконтактного зв'язку (NFC), яку більшість людей використовують для безконтактних платежів через телефон. Він продається в наборах по 5, 10 і 20 штук за ціною близько 20, 36 і 60 доларів.

Jakcom N3 Smart Фото: Bridenstine

Налаштування Jakcom за замовчуванням дають змогу зробити з чіпа NFC-мітку з посиланням на профіль і контактну інформацію в соціальних мережах, вітрини електронної комерції та платіжні платформи, як-от eBay, PayPal і Amazon.

Також є короткий набір функцій, як-от написання нотаток "пальцем", щоденний гороскоп, згенерований ШІ, і калькулятор менструального циклу. Теоретично чип можна використовувати як бездротовий пристрій для зберігання даних об'ємом до 128 ГБ.

Jakcom N3 Smart Фото: Bridenstine

Кожен чип являє собою гнучкий квадрат розміром 5 мм і товщиною 0,12 мм, включно з клейовою підкладкою. Він приблизно такий самий тонкий, як пасмо волосся. До нігтьової пластини він кріпиться звичайним лаком.

"Я тепер можу сказати вам, що найкраще місце — це нижній край наклейок середньої або великої довжини. Це дає змогу нігтю залишатися на місці, а чип легко сканувати", — зазначила оглядачка.

Jakcom N3 Smart Фото: Bridenstine

Сонг розповіла, що використовувала цей чіп, щоб непомітно відправляти текстові повідомлення під час зустрічей, щоб замовити заздалегідь холодну каву в Starbucks, а також щоб вмикати музику. При цьому вона відзначила заплутаний інтерфейс, через який довго не виходило завантажити потрібні файли. Ще одна складність полягала в установці чипа, який потрібно було адаптувати до вигину нігтя.

Після трьох місяців тестування чип продемонстрував 95% випадків успішного сканування. Щоб перепрограмувати чип під свої потреби, Сонг використовувала додаток Apple Shortcuts.

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"Щойно додаток Shortcuts відкрив більше можливостей, я відчула себе Джеймсом Бондом, особливо в ті дні, коли я носив свої розумні окуляри Ray-Ban Meta. Я ходила в людних місцях, і ніхто, дивлячись на мене, навіть не здогадувався, що мої окуляри можуть їх записувати, а мій манікюр приховував крихітний чіп, запрограмований на початок запису розмов при натисканні", — зазначила вона.

Підбиваючи підсумки, Сонг зробила висновок, що NFC-чип для нігтів N3 Smart має сенс тільки в тому разі, якщо ключовими запитами є обачність або зручність. При цьому потрібне вміння ефективно його програмувати, терпіння, щоб його протестувати, і впевненість, що він спрацює, коли це необхідно.

Нагадаємо, компанія Alphabet зменшила свою технологію лазерного інтернету Taara до невеликого кремнієвого фотонного чіпа, що використовує світло для високошвидкісного передавання даних повітрям.

Також повідомлялося, що вчені розробили передовий програмований фотонний чип на тонкоплівковій платформі ніобату літію, який може стати основою високопродуктивних радарів і комунікаційних застосунків наступного покоління.