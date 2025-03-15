"Чудо-чіп" розміром із брелок підвищує ефективність сонячних панелей до 42% (фото)

За словами виробника, чип Daanaa являє собою "швейцарський ніж" для джерел енергії, який об'єднує в собі до 12 різних функцій.

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Канадський стартап Daanaa розробив невеликий програмований модуль Power Transaction Unit (PTU), який спрощує і підвищує ефективність виробництва, зберігання, розподілу і споживання енергії з будь-якого джерела. Про це пише портал Canada's National Observer.

Як зазначають у виданні, PTU — це свого роду "швейцарський ніж" для систем відновлюваної енергетики. Він має вигляд простого прямокутного шматка формованого пластику, розміром із брелок, проте програмне забезпечення, яке в ньому розміщене, може керувати будь-якою комбінацією складних функцій перетворення енергії.

Модуль Daanaa Фото: Daanaa

"За допомогою нашого PTU транзакція електроенергії виконується за один крок, замість того щоб мати 8-12 функцій, які потребують для цього цілої низки технологій від стількох самих компаній", — зазначив генеральний директор Daanaa Уді Даон.

Наприклад, панелі в типовій великій сонячній електростанції містять безліч осередків, з'єднаних послідовно. Але вся панель працює так само добре, як і її найслабша комірка. Щоб отримати максимум електроенергії від сонячної ферми, системи управління живленням перемикаються між 12 різними функціями. Цей процес споживає багато енергії і часто створює неефективність.

Інженер Daanaa тестує продуктивність прототипу блоку перетворення потужності Фото: Daanaa

Додавання згаданого чіпа до панелей дозволяє сонячній станції об'єднати всі ці завдання перетворення енергії в один процес. Це підвищує ефективність, вирішуючи такі поширені проблеми, як несправні комірки або зниження енергії, коли хмари відкидають тінь на панелі. Таким чином сонячна електростанція може виробляти більше енергії.

"Під час порівняння звичайних фотоелектричних панелей з панелями з підтримкою Daanaa спостерігається значне збільшення потенціалу збору енергії Пропоновані панелі демонструють поліпшення можливостей збору енергії до 42,2%, в середньому на 15,3% порівняно зі звичайними", — йдеться в дослідженні міжнародного органу з технічної сертифікації IEEE.

Важливо

Приносить подвійну користь: створено незвичайну сонячну панель, що пропускає світло (фото)

Повідомляють, що PTU може поліпшити цикли зарядки будь-якої батареї, підвищити ефективність енергоємних центрів обробки даних, стверджує компанія, а також зробити електромобілі та вантажівки на сонячній енергії економічно вигіднішими.

"Для декого [PTU Daanaa] — це своєрідний "чудо-чіп". Найцікавіше — це застосовність у різних вертикалях: сонячна енергетика, автомобілебудування, акумулятори... На черзі — центри обробки даних. Існує безліч додатків, пов'язаних зі складними операціями з електроенергією, в яких ця технологія може досягти успіху", — підсумував керуючий партнер VoLo Карім Даббаг.

Нагадаємо, компанія GraphEnergyTech розробляє технологію графенових електродів для заміни срібла та інших металів, традиційно використовуваних у виробництві сонячних елементів.