"Чудо-чип" размером с брелок повышает эффективность солнечных панелей до 42% (фото)

По словам производителя, чип Daanaa представляет собой "швейцарский нож" для источников энергии, который объединяет в себе до 12 различных функций.

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Канадский стартап Daanaa разработал небольшой программируемый модуль Power Transaction Unit (PTU), который упрощает и повышает эффективность производства, хранения, распределения и потребления энергии из любого источника. Об этом пишет портал Canada's National Observer.

Как отмечают в издании, PTU — это своего рода "швейцарский нож" для систем возобновляемой энергетики. Он выглядит как простой прямоугольный кусок формованного пластика, размером с брелок, однако программное обеспечение, которое в нем размещено, может управлять любой комбинацией сложных функций преобразования энергии.

Модуль Daanaa Фото: Daanaa

"С помощью нашего PTU транзакция электроэнергии выполняется за один шаг, вместо того чтобы иметь 8–12 функций, требующих для этого целого ряда технологий от стольких же компаний", — отметил генеральный директор Daanaa Уди Даон.

К примеру, панели в типичной большой солнечной электростанции содержат множество ячеек, соединенных последовательно. Но вся панель работает так же хорошо, как и ее самая слабая ячейка. Чтобы получить максимум электроэнергии от солнечной фермы, системы управления питанием переключаются между 12 различными функциями. Этот процесс потребляет много энергии и часто создает неэффективность.

Инженер Daanaa тестирует производительность прототипа блока преобразования мощности Фото: Daanaa

Добавление упомянутого чипа к панелям позволяет солнечной станции объединить все эти задачи преобразования энергии в один процесс. Это повышает эффективность, решая такие распространенные проблемы, как неисправные ячейки или снижение энергии, когда облака отбрасывают тень на панели. Таким образом солнечная электростанция может вырабатывать больше энергии.

"При сравнении обычных фотоэлектрических панелей с панелями с поддержкой Daanaa наблюдается значительное увеличение потенциала сбора энергии Предлагаемые панели демонстрируют улучшение возможностей сбора энергии до 42,2%, в среднем на 15,3% по сравнению с обычными", — говорится в исследовании международного органа по технической сертификации IEEE.

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Сообщается, что PTU может улучшить цикли зарядки любой батареи, повысить эффективность энергоемких центров обработки данных, утверждает компания, а также сделать электромобили и грузовики на солнечной энергии экономически выгоднее.

"Для некоторых [PTU Daanaa] — это своего рода "чудо-чип". Самое интересное — это применимость в различных вертикалях: солнечная энергетика, автомобилестроение, аккумуляторы… На очереди — центры обработки данных. Существует множество приложений, связанных со сложными операциями с электроэнергией, в которых эта технология может преуспеть", — заключил управляющий партнер VoLo Карим Даббаг.

Напомним, компания GraphEnergyTech разрабатывает технологию графеновых электродов для замены серебра и других металлов, традиционно используемых в производстве солнечных элементов.