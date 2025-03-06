Приносит двойную пользу: создана необычная солнечная панель, пропускающая свет (фото)

По словам производителя, новая солнечная панель не только генерирует электроэнергию, но и выполняет еще одну важную функцию.

Related video

Немецкая компания Grid Parity AG готовится представить на выставке KEY Expo в Италии двустороннюю, полупрозрачную солнечную панель B80, предназначенную для размещения на сельскохозяйственных угодьях. Об этом пишет портал pv magazine.

Сообщается, что B80 обеспечивает оптимальное освещение для растений, особенно на ягодных и фруктовых плантациях, поскольку является на 45% прозрачной. В Grid Parity утверждают, что их панели даже повышает урожайность, как и модули над рыбоводческими фермами.

Солнечные панели Grid Parity Фото: Grid Parity AG

"Пока под каркасами AgriPV растут фруктовые и овощные культуры, можно продолжать вести обычную сельскохозяйственную деятельность, и в то же время электроэнергия вырабатывается с помощью фотоэлектрических модулей. Это электричество, в свою очередь, может быть использовано, среди прочего, для холодильных камер или электроприводных тракторов и комбайнов", — говорится на сайте компании.

Важно

Дешевая и безопасная: ученые разработали "деревянную" солнечную панель

Панель получила монокристаллические солнечные элементы n-типа M10 и выходную мощность 320 Вт. Модуль имеет размеры 2088х1128х30 мм и весит 27 кг. Его рабочая температура находится в диапазоне от -40 до +85 °C.

По словам производителя, B80 может выдерживать ветровую нагрузку более 2400 паскалей и снеговую нагрузку более 5400 паскалей. Grid Parity также предоставляет 25-летнюю гарантию на панели.

Напомним, французская компания Sunwind Energy разработала солнечную фотоэлектрическую установку Delta Flore, которая совмещает садоводство и генерацию энергии. Речь идет о легкой и устойчивой алюминиевой конструкции, в которой балластом служит емкость для высадки растений.