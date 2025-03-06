Приносить подвійну користь: створено незвичайну сонячну панель, що пропускає світло (фото)

За словами виробника, нова сонячна панель не тільки генерує електроенергію, а й виконує ще одну важливу функцію.

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Німецька компанія Grid Parity AG готується представити на виставці KEY Expo в Італії двосторонню, напівпрозору сонячну панель B80, призначену для розміщення на сільськогосподарських угіддях. Про це пише портал pv magazine.

Повідомляється, що B80 забезпечує оптимальне освітлення для рослин, особливо на ягідних і фруктових плантаціях, оскільки є на 45% прозорою. У Grid Parity стверджують, що їхні панелі навіть підвищують урожайність, як і модулі над рибницькими фермами.

Сонячні панелі Grid Parity Фото: Grid Parity AG

"Поки під каркасами AgriPV ростуть фруктові та овочеві культури, можна продовжувати вести звичайну сільськогосподарську діяльність, і водночас електроенергія виробляється за допомогою фотоелектричних модулів. Цю електрику, своєю чергою, може бути використано, зокрема, для холодильних камер або електроприводних тракторів і комбайнів", — йдеться на сайті компанії.

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Панель отримала монокристалічні сонячні елементи n-типу M10 і вихідну потужність 320 Вт. Модуль має розміри 2088х1128х30 мм і важить 27 кг. Його робоча температура перебуває в діапазоні від -40 до +85 °C.

За словами виробника, B80 може витримувати вітрове навантаження понад 2400 паскалів і снігове навантаження понад 5400 паскалів. Grid Parity також надає 25-річну гарантію на панелі.

Нагадаємо, французька компанія Sunwind Energy розробила сонячну фотоелектричну установку Delta Flore, яка поєднує садівництво і генерацію енергії. Йдеться про легку і стійку алюмінієву конструкцію, в якій баластом слугує ємність для висадження рослин.