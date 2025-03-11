Замінить срібло та інші метали: знайдено новий матеріал для сонячних панелей

За словами розробників, новий матеріал забезпечує хімічну стабільність і вигідний з економічної точки зору.

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Компанія GraphEnergyTech розробляє технологію графенових електродів для заміни срібла та інших металів, традиційно використовуваних у виробництві сонячних елементів. Про це пише портал pv magazine.

У GraphEnergyTech стверджують, що графеновий матеріал забезпечує хімічну стабільність і економічно вигідний. Він сумісний з типовими промисловими процесами, такими як трафаретний друк, ракельне різання і щілинні процеси нанесення покриттів.

"Ми працюємо над тим, щоб надати рішення, схоже на струменевий друк (п'єзоелектричні дозатори)", — заявив генеральний директор GraphEnergyTech Томас Баумелер.

Новий проєкт компанії реалізується в партнерстві з Кембриджським університетом, тайванським розробником гнучких і скляних перовскітних модулів Taiwan Perovskite Solar Corp (TPSC) і Тайванським науково-дослідним інститутом промислових технологій (ITRI).

Метою співпраці є розробка комерційних перовскітних сонячних модулів на основі технології TPSC, інтеграції графенових електродів GraphEnergyTech та одночасного вирішення проблеми зниження витрат.

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Компанія також бере участь у трирічному проєкті з кремнієвих гетеропереходів (SHJ) сонячних елементів, щоб забезпечити заміну срібних електродів. Проєкт під назвою SiLEAN стартував у травні 2024 року. Його мета — знизити залежність від критично важливої сировини і підвищити масштабованість сонячних елементів SHJ.

"Ми розробляємо передове чорнило на основі вуглецю, придатне для масштабованих методів друку", — зазначив Томас Баумелер.

Нагадаємо, дослідники з Університету Лінчепінга і Королівського технологічного інституту (KTH) у Швеції розробили органічний сонячний елемент, частину якого зроблено з так званого крафт-лігніну, що отримується безпосередньо з деревної маси.