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Діджитал

На 56% ефективніша за звичайні: створено нову органічну сонячну панель (відео)

Сонячна панель, органічний сонячний елемент, фото
Фото: Freepik | Сонячна панель (фото ілюстративне)

Органічні сонячні панелі вирізняються легкістю і гнучкістю, тому можуть перетворити будь-яку поверхню на генератор енергії.

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Дослідники з Іллінойського університету в Урбані-Шампейні домоглися прориву в галузі органічних сонячних елементів (OSC), наблизивши технологію до комерційної життєздатності. Про це йдеться на офіційному сайті університету.

Застигання полімеру, що використовується в органічних сонячних панелях, з хіральної рідкокристалічної фази

Органічні сонячні елементи — це перспективна технологія, яка може перетворити будь-яку поверхню на генератор енергії. Ці елементи легкі та гнучкі, що дає змогу використовувати в місцях, недоступних традиційним кремнієвим панелям.

"Уявіть собі рюкзаки і намети, оснащені OSC, які можуть генерувати енергію на вимогу в польових умовах, або вікна, що перетворюють сонячне світло на електрику завдяки сонячним елементам, невидимим неозброєним оком", — ідеться у пресрелізі.

Незважаючи на низку переваг, органічні сонячні панелі поки що добре працюють тільки в лабораторних умовах. У реальному житті їхня ефективність і стабільність істотно падає в процесі виробництва.

Щоб розв'язати цю проблему, вчені під керівництвом професора Ін Дяо зосередилися на процесі молекулярної збірки під час виготовлення. OSC складаються з декількох шарів плівки товщиною в нанометр. Маніпулюючи умовами обробки під час друку плівок, вчені намагалися змусити молекули приймати різні структури.

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"Чорнило випаровується під час друку, тому — залежно від того, наскільки швидко ми друкуємо і наскільки повільно випаровується — ми можемо заблокувати збірку на різних етапах", — пояснив дослідник Алек Дамрон.

Вчені виявили, що якщо друкувати плівки повільно, а не швидко, то фізика випаровування переважатиме, і це змусить полімери збиратися в рідкі кристали до утворення плівки. Цей висновок був важливий, оскільки рідкокристалічні структури забезпечували кращу стабільність і ефективність OSC порівняно з комірками, виготовленими з використанням випадкових шляхів агрегації.

Далі дослідники розробили два шляхи складання рідких кристалів: ахіральний і хіральний. Обидва варіанти призвели до явного поліпшення ефективності та стабільності органічних сонячних елементів, проте хіральна, або спіральна, структура дала найкращі результати.

Сонячна панель, органічний сонячний елемент, фото Fullscreen
Органічний сонячний елемент
Фото: Іллінойський університет в Урбані-Шампейні

Так, ахіральні рідкокристалічні структури продемонстрували 20-відсоткове поліпшення ефективності та триразове поліпшення стабільності порівняно з випадковими агрегатами агрегації. Під час друку зі спіральною структурою це число збільшилося до 56 відсотків ефективності та в 50 разів більшої стабільності.

"Ця тенденція, яку ми побачили в поліпшенні продуктивності за рахунок рідкокристалічної фази порівняно з випадковою агрегацією волокон, є загальною і може бути застосована до різних типів органічних матеріалів сонячних елементів", — підсумував Алек Дамрон.

Нагадаємо, компанія Anker представила на виставці Mobile World Congress (MWC) у Барселоні плащ із сонячними панелями для зарядки електронних пристроїв на відкритому повітрі.