Заряджає телефон на ходу: Anker представила куртку із сонячними панелями (відео)

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Компанія Anker представила на виставці Mobile World Congress (MWC) у Барселоні плащ із сонячними панелями для зарядки електронних пристроїв на відкритому повітрі. Про це пише портал CNET.

Сонячний плащ Anker

Раніше компанія Anker вже представила пляжну парасольку Solix Solar Beach Umbrella з вбудованими сонячними панелями, які дають змогу добувати електроенергію під час відпочинку. Цього разу розробники вирішили впровадити сонячні панелі в одяг.

Плащ Anker нагадує дощову куртку, зі слизькою поверхнею, легкою на дотик і застібкою-блискавкою. До нього пришито приблизно два десятки гнучких сонячних елементів із перовскіту, які генерують енергію для заряджання ґаджетів Кабель із виходом USB-C потужністю 30 Вт можна під'єднати до зовнішнього акумулятора або безпосередньо до пристрою.

"Уявіть, що ваша куртка може не тільки захищати вас від рвучкого вітру, а й живити вашу електроніку. І зробити вас схожим на джедая", — зазначили у виданні.

Сонячний плащ Anker Фото: cnet.com

За словами автора статті, при носінні сонячні панелі відчуваються як великі наклеєні латки. На правій руці та плечі вони мають форму трикутника, щоб було легше згинати лікоть. Панелі спереду зліва і ззаду мають прямокутну форму.

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Край капюшона обрамляє смужка з синім підсвічуванням. Вона не тільки надає одягу незвичайного футуристичного вигляду, а й може бути корисною під час нічних прогулянок, роблячи людину помітнішою для водіїв транспорту.

У виданні підкреслили, що куртка із сонячною зарядкою поки що є лише концепцією, тому незрозуміло, чи побачить вона світ і коли це станеться.

Нагадаємо, китайська компанія Infinix продемонструвала на виставці Mobile World Congress смартфон із вбудованою сонячною панеллю, а також чохол для телефону із сонячною зарядкою.