Заряджає телефон на ходу: Anker представила куртку із сонячними панелями (відео)
Компанія Anker представила на виставці Mobile World Congress (MWC) у Барселоні плащ із сонячними панелями для зарядки електронних пристроїв на відкритому повітрі. Про це пише портал CNET.
Раніше компанія Anker вже представила пляжну парасольку Solix Solar Beach Umbrella з вбудованими сонячними панелями, які дають змогу добувати електроенергію під час відпочинку. Цього разу розробники вирішили впровадити сонячні панелі в одяг.
Плащ Anker нагадує дощову куртку, зі слизькою поверхнею, легкою на дотик і застібкою-блискавкою. До нього пришито приблизно два десятки гнучких сонячних елементів із перовскіту, які генерують енергію для заряджання ґаджетів Кабель із виходом USB-C потужністю 30 Вт можна під'єднати до зовнішнього акумулятора або безпосередньо до пристрою.
"Уявіть, що ваша куртка може не тільки захищати вас від рвучкого вітру, а й живити вашу електроніку. І зробити вас схожим на джедая", — зазначили у виданні.
За словами автора статті, при носінні сонячні панелі відчуваються як великі наклеєні латки. На правій руці та плечі вони мають форму трикутника, щоб було легше згинати лікоть. Панелі спереду зліва і ззаду мають прямокутну форму.Важливо
Край капюшона обрамляє смужка з синім підсвічуванням. Вона не тільки надає одягу незвичайного футуристичного вигляду, а й може бути корисною під час нічних прогулянок, роблячи людину помітнішою для водіїв транспорту.
У виданні підкреслили, що куртка із сонячною зарядкою поки що є лише концепцією, тому незрозуміло, чи побачить вона світ і коли це станеться.
Нагадаємо, китайська компанія Infinix продемонструвала на виставці Mobile World Congress смартфон із вбудованою сонячною панеллю, а також чохол для телефону із сонячною зарядкою.