Розетка не потрібна: представлений смартфон із вбудованою сонячною панеллю (фото)

Нова технологія сонячної підзарядки Infinix може виручити в екстремальних ситуаціях, коли поруч немає інших джерел енергії.

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Китайська компанія Infinix продемонструвала на виставці Mobile World Congress (MWC) у Барселоні телефон із вбудованою сонячною панеллю, а також чохол для телефону із сонячною зарядкою. Про це пише портал The Verge.

Повідомляється, що Infinix використовує перовскітні сонячні елементи, як пляжна парасолька Solix Solar Beach Umbrella від компанії Anker. Ці елементи тонші та дешевші у виробництві, ніж традиційні кремнієві.

Телефон Infinix із вбудованою сонячною панеллю Фото: Bridenstine

Технологія Infinix отримала назву SolarEnergy-Reserving. Вона пов'язана з системою, яка допомагає регулювати напругу, званої Maximum Power Point Tracking. Її завдання полягає в тому, щоб одночасно максимізувати потужність і вберегти телефон від перегріву.

У випадку зі смартфоном, сонячні елементи вбудовані в задню панель. Своєю чергою чохол підключається до телефону через набір контактів на бічній стороні, які відповідають провідним роз'ємам на телефоні.

Чохол Infinix із вбудованою сонячною панеллю Фото: Bridenstine

За даними CNET, технологія може досягати потужності до 2 Вт, додаючи близько 10% заряду батареї за годину. Це повільніше, ніж звичайна бездротова зарядка, яка може досягати 25 Вт, і набагато повільніше, ніж провідні рішення, здатні досягати від 45 до 200 Вт.

Обидва пристрої поки що перебувають на стадії концепції. Infinix продемонструвала технологію на прототипі телефону Infinix Note 40 і версії свого майбутнього телефону Infinix Note 50, упакованого в чохол для сонячної зарядки.

В обох рішеннях невеликі круглі лампочки на задній панелі телефону біля задніх камер блимали, коли була активна сонячна підзарядка. На передньому дисплеї телефонів також були спливаючі вікна, що підтверджують зарядку.

Незважаючи на низьку потужність, функція може бути корисною під час відключень світла або в екстрених ситуаціях, коли інші види зарядки недоступні.

Нагадаємо, компанія Lenovo представила на Mobile World Congress новий концептуальний ноутбук Yoga Solar PC, який може використовувати сонячне світло для підзарядки батареї.